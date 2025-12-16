Rabat: bus, tram, taxi... Blassty, la mobilité intuitive en un clic

Blassty a été conçue et mise en œuvre par la société Rabat Région mobilité (RMM), relevant de la wilaya, conformément à la vision éclairée du Souverain qui place la qualité de vie des citoyens au cœur des grands chantiers du Royaume, a indiqué un communiqué de RMM.

Mohammed Ihrou, directeur général par intérim de RMM, a affirmé que Blassty offre «une expérience de mobilité complète et intuitive en unifiant pour la première fois au Maroc tous les modes de transport urbains au sein d’une plateforme».

Ainsi, les usagers pourront consulter en temps réel les horaires des bus et tramway, calculer l’itinéraire et obtenir un trajet optimal comprenant des données relatives à la durée, la distance parcourue et au coût. Cette application permet également de visualiser en temps réel la disponibilité des parkings à Rabat, dotée d’un réseau de plus de 20 parkings souterrains.

Blassty permet également de localiser et commander les vélo-taxis et de réserver rapidement un taxi à destination de l’aéroport.

La plateforme fournit aussi les horaires de navettes de trains desservant le complexe sportif Moulay Abdellah et permet la découverte des lieux touristiques de Rabat.

Selon Mohammed Ihrou, grâce à Blassty, Rabat devient «la première ville du Maroc à proposer un outil digital complet capable d’accompagner aussi bien les habitants que ses visiteurs dans tous leurs déplacements qu’ils soient professionnels ou touristiques».