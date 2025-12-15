Société

La nouvelle gare Rabat-Ryad ouvre ses portes ce lundi

Chantier de la gare Rabat-Ryad. (Y.Mannan/Le360)

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a ouvert ce lundi 15 décembre les portes de la nouvelle gare Rabat-Riyad, un ouvrage moderne de 35.000 m² situé au cœur du quartier Hay Riyad.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 07h44

La nouvelle gare Rabat Ryad a ouvert ses portes aujourd’hui. L’annonce a été faite par l’Office national des chemins de fer (ONCF) sur Facebook.

Elle vient compléter le dispositif ferroviaire existant aux côtés des gares de Rabat Agdal et de Rabat Ville. Elle vise ainsi à décongestionner le réseau, à améliorer la desserte des quartiers nord de la capitale et à renforcer l’efficacité globale du transport ferroviaire urbain et interurbain.

Le site officiel de l’ONCF permet déjà, ce lundi matin, l’achat de billets au départ et à destination de la nouvelle gare Rabat-Ryad.

Implantée au cœur du quartier Hay Ryad, à proximité immédiate du complexe sportif Moulay Abdellah, la nouvelle gare bénéficie d’un emplacement stratégique. Pensée comme une «gare-pont», elle s’étend sur une superficie de 35.000 m² et assure une liaison directe entre des axes majeurs de la ville, à savoir l’avenue Annakhil à l’est et l’avenue Hassan II, ainsi que le complexe Moulay Abdellah à l’ouest. Cette configuration permet de fluidifier les circulations piétonnes et routières tout en renforçant l’accessibilité du site.

La gare Rabat Ryad se distingue également par son architecture contemporaine et ses standards de conception alignés sur les meilleures normes internationales. Elle a été pensée pour répondre aux besoins croissants des habitants et des visiteurs de la capitale, en anticipant l’augmentation du flux des voyageurs et en accompagnant le développement urbain rapide que connaît Rabat ces dernières années.

#gare#Hay Riad#ONCF

