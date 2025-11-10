Economie

Rabat: 2 bus amphibies pour renforcer l’attractivité touristique de la vallée du Bouregreg

Un bus amphibie (photo d'illustration).

Rabat s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans l’innovation urbaine et touristique. La capitale a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de deux bus amphibies, capables de circuler sur route et de naviguer sur le Bouregreg, pour un investissement de 23 millions de dirhams. Porté par la société publique Rabat Mobilité, ce projet ambitionne de transformer la vallée du Bouregreg en véritable vitrine de mobilité touristique, mêlant expérience immersive et attractivité territoriale.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2025 à 14h53

La ville de Rabat vient de franchir un nouveau cap dans la valorisation de son offre touristique et de sa mobilité urbaine. Un appel d’offres a été lancé pour l’acquisition de deux bus amphibies destinés à renforcer l’attractivité de la vallée du Bouregreg, l’un des principaux pôles paysagers et récréatifs de la capitale.

Montant estimatif de l’investissement: 23 millions de dirhams pour ces véhicules hybrides, capables de circuler sur la chaussée comme des bus classiques et de naviguer sur le fleuve grâce à une coque inspirée de l’architecture navale. Ce marché public a été confié à la société Rabat Mobilité, bras opérationnel des autorités locales en matière de déplacements urbains.

Ces bus amphibies auront pour vocation d’assurer une desserte touristique structurante entre les deux rives de la capitale, en proposant un itinéraire combinant circuit terrestre et traversée du Bouregreg, indique la même source.

Placée sous la tutelle de la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rabat Mobilité pilotera la mise en œuvre de ce programme innovant dans un délai de 15 mois à compter de l’ouverture des plis, prévue vers la fin décembre 2025.

En cas de succès de cette première phase, la société envisage déjà un renforcement progressif du dispositif par de nouvelles acquisitions, consolidant ainsi le positionnement de Rabat comme destination touristique majeure dotée de solutions de mobilité originales et expérientielles.

#Rabat#Tourisme#tourisme interne#transport#Bouregreg

