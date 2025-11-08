Chellah, joyau de Rabat: un site UNESCO au cœur du tourisme culturel marocain

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012, le site archéologique de Chellah s’impose comme l’un des hauts lieux du tourisme culturel à Rabat. Niché aux portes de la capitale, ce joyau historique attire un flux constant de visiteurs marocains et étrangers, au point de constituer aujourd’hui un passage quasi incontournable des circuits organisés dans la ville, selon les témoignages de professionnels du secteur (guides, agences de voyages) recueillis sur place par Le360.

En l’absence de statistiques officielles consolidées, ces acteurs de terrain convergent toutefois sur un constat: Chellah bénéficie d’un engouement croissant, porté par la montée en puissance de Rabat en tant que destination touristique à part entière. Le site, enraciné dans l’Antiquité, ne se réduit pas à un simple assemblage de vestiges. Il incarne un véritable palimpseste historique, où se superposent les strates de la civilisation marocaine, du passé romain aux dynasties islamiques, en passant par l’époque mérinide. Entouré d’une imposante enceinte fortifiée longue d’environ un kilomètre, Chellah abrite, sur près de sept hectares, une cité antique et une nécropole mérinide qui illustrent la richesse architecturale et urbanistique du Royaume à travers les siècles.

Pour Chantal, touriste venue de Lyon, la découverte du site relève de l’émerveillement. «C’est un lieu à la fois très beau et très impressionnant», confie-t-elle, admirant les ruines et les jardins qui se déploient entre les colonnes antiques et les vestiges des édifices islamiques. «Je recommande vivement à mes compatriotes, s’ils sont de passage au Maroc, de venir visiter ce site romain et médiéval qui regorge d’histoire», ajoute-t-elle, en compagnie d’une amie.

Même enthousiasme chez Abdelkébir Ghmani, originaire de Safi, qui revisite le site en famille. «J’avais déjà découvert Chellah il y a quelques années, mais j’ai tenu à y revenir pour montrer à ma fille la grandeur de la civilisation marocaine et la profondeur de notre patrimoine», explique-t-il, aux côtés d’Ikram, 21 ans. Pour cette dernière, le lieu dépasse la simple curiosité touristique: «Chellah est une véritable mémoire de la culture du Maroc, que le temps n’a jamais réussi à effacer», résume-t-elle.

Entre valorisation patrimoniale, attractivité touristique et transmission intergénérationnelle, Chellah confirme ainsi son statut de site emblématique, à la fois conservatoire vivant de l’histoire nationale et vitrine du rayonnement culturel de la capitale.