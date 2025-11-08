Tourisme

Chellah, joyau de Rabat: un site UNESCO au cœur du tourisme culturel marocain

Porte de Chellah, un des monuments historiques les plus visités de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/11/2025 à 16h51

VidéoClassé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site archéologique de Chellah s’impose comme l’un des joyaux du tourisme culturel à Rabat. Entre ruines antiques, nécropole mérinide et jardins habités par la mémoire, ce lieu emblématique séduit aussi bien les visiteurs étrangers que les familles marocaines, devenant un passage obligatoire pour qui veut saisir la profondeur historique et la richesse patrimoniale de la capitale.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012, le site archéologique de Chellah s’impose comme l’un des hauts lieux du tourisme culturel à Rabat. Niché aux portes de la capitale, ce joyau historique attire un flux constant de visiteurs marocains et étrangers, au point de constituer aujourd’hui un passage quasi incontournable des circuits organisés dans la ville, selon les témoignages de professionnels du secteur (guides, agences de voyages) recueillis sur place par Le360.

En l’absence de statistiques officielles consolidées, ces acteurs de terrain convergent toutefois sur un constat: Chellah bénéficie d’un engouement croissant, porté par la montée en puissance de Rabat en tant que destination touristique à part entière. Le site, enraciné dans l’Antiquité, ne se réduit pas à un simple assemblage de vestiges. Il incarne un véritable palimpseste historique, où se superposent les strates de la civilisation marocaine, du passé romain aux dynasties islamiques, en passant par l’époque mérinide. Entouré d’une imposante enceinte fortifiée longue d’environ un kilomètre, Chellah abrite, sur près de sept hectares, une cité antique et une nécropole mérinide qui illustrent la richesse architecturale et urbanistique du Royaume à travers les siècles.

Pour Chantal, touriste venue de Lyon, la découverte du site relève de l’émerveillement. «C’est un lieu à la fois très beau et très impressionnant», confie-t-elle, admirant les ruines et les jardins qui se déploient entre les colonnes antiques et les vestiges des édifices islamiques. «Je recommande vivement à mes compatriotes, s’ils sont de passage au Maroc, de venir visiter ce site romain et médiéval qui regorge d’histoire», ajoute-t-elle, en compagnie d’une amie.

Même enthousiasme chez Abdelkébir Ghmani, originaire de Safi, qui revisite le site en famille. «J’avais déjà découvert Chellah il y a quelques années, mais j’ai tenu à y revenir pour montrer à ma fille la grandeur de la civilisation marocaine et la profondeur de notre patrimoine», explique-t-il, aux côtés d’Ikram, 21 ans. Pour cette dernière, le lieu dépasse la simple curiosité touristique: «Chellah est une véritable mémoire de la culture du Maroc, que le temps n’a jamais réussi à effacer», résume-t-elle.

Entre valorisation patrimoniale, attractivité touristique et transmission intergénérationnelle, Chellah confirme ainsi son statut de site emblématique, à la fois conservatoire vivant de l’histoire nationale et vitrine du rayonnement culturel de la capitale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/11/2025 à 16h51
#Rabat#Monuments historiques#Archéologie#Unesco#patrimoine#Tourisme

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

2026, l’année pour explorer Rabat, selon le magazine «National Geographic»

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Jazz au Chellah devient Jazz à Rabat et change de décor

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: une nouvelle voie pour fluidifier l’accès à la Kasbah du Chellah

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: voici à quoi ressemble le nouveau parking souterrain du quartier de l’Océan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: balade à travers les espaces verts de la capitale

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

«Nuits Célestes»: le Chellah célèbre son premier Ramadan depuis sa réouverture avec une programmation inédite

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exclusif. Les premières images des découvertes dans la cité romaine de Chellah

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Grand théâtre de Casablanca: un joyau architectural en attente de son premier acte

Articles les plus lus

1
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
2
Défense. Dates, zones d’opération, moyens déployés... Ce que l’on sait de l’exercice naval maroco-français Chebec 25
3
Sabrina Sebaihi, la députée française pro-Polisario qui fait passer l’Algérie avant la France
4
Résolution 2797 vue par Alger: anatomie d’un déni politique
5
Pour ne pas oublier
6
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
7
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
8
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
Revues de presse

Voir plus