Grand théâtre de Casablanca: un joyau architectural en attente de son premier acte

Livré en 2019 après des années de travaux, le Grand théâtre de Casablanca reste inexploité malgré son ambition de devenir un fleuron culturel de la métropole. Conçu par les architectes Christian de Portzamparc et Rachid Andaloussi, ce bijou architectural est toujours fermé au public, suscitant frustrations et interrogations. Une des raisons principales de ce retard: l’absence d’un modèle de gestion.

Situé à proximité de la place Mohammed V, l’édifice impressionne par son design contemporain et ses dimensions majestueuses. Christian de Portzamparc, reconnu mondialement, et Rachid Andaloussi, rendu célèbre pour son intégration des éléments architecturaux traditionnels marocains dans ses créations modernes, ont conçu un édifice qui incarne à la fois tradition et innovation.

Lire aussi : La gestion du grand théâtre de Casablanca coûtera à la ville plus de 100 millions de dirhams par an, selon Nabila Rmili

L’espace culturel, étendu sur 47.000 m², offre plusieurs espaces modulables dont une salle principale de 1.800 places pensée pour accueillir des spectacles internationaux, une salle polyvalente de 600 places, destinée à des événements plus intimistes, un amphithéâtre extérieur pouvant accueillir jusqu’à 8.000 spectateurs, le must pour des festivals en plein air.

Un blocage administratif persistant

Malgré la livraison technique du bâtiment il y a six ans, plus précisément en 2019, sa gestion reste embourbée dans des blocages administratifs. Selon une source de Le360, ayant requis l’anonymat, le maître d’ouvrage Casa Aménagement n’a toujours pas remis les clefs à l’autre société de développement locale Casa Event et Animation.

Pourtant, et on s’en souvient, une convention avait été signée en octobre 2021 entre le conseil de la ville, le conseil de la région et Casa Aménagement. Le document stipulait que Casa Event et Animation allait assurer la direction artistique du théâtre après un accompagnement technique de Fimalac. Cette entreprise française avait aussi pour rôle de former une équipe marocaine sur la partie technique pour assurer la relève après la période de prestations de deux ans à partir de la date d’ouverture du théâtre.

Lire aussi : Déjeuner au Chellah et inauguration du Grand théâtre de Rabat: les grands moments culturels de la visite du couple Macron au Maroc

Le Grand théâtre, réalisé avec un budget d’1,4 milliard de dirhams, devait être une fierté nationale, un lieu de convergence pour les artistes et le public. Aujourd’hui, il représente plutôt un symbole de promesse non tenue. Ce retard impacte directement la dynamique culturelle de Casablanca, une ville qui manque cruellement d’infrastructures adaptées aux grandes productions artistiques. Sans compter les dépenses d’entretien d’un bâtiment inutilisé qui coûte à la ville.

Audit final

Le maître d’ouvrage, Casa Aménagement, vient de lancer un appel d’offres pour sélectionner l’entreprise qui sera chargée de l’audit final du projet. Cet audit externe couvre les volets achats, gouvernance, organisation et finance du projet, et devra être exécuté conformément aux normes et règlements en vigueur. L’objectif est de s’assurer du respect des conditions de réalisation du projet telles que définies dans la convention de réalisation du théâtre, signée le 4 avril 2011 par les différents partenaires. L’ouverture des plis est prévue le 18 décembre prochain.