Agadir: le futur Grand théâtre prend forme

Dans la continuité des travaux engagés, la Société Al Omrane Souss Massa, qui assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de ce projet, dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir pour la période 2020-2024, vient d’attribuer le lot des travaux de revêtements, faux plafonds en plus de la peinture et la menuiserie intérieure. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco, précisant qu’il s’agit d’un marché estimé à quelque 60,87 millions de dirhams.

«Initialement, quatre entreprises avaient soumis leurs candidatures pour ce marché. Après l’examen des dossiers administratifs et techniques, c’est l’offre de l’entreprise JET Contractors qui a été retenue comme la plus avantageuse», lit-on.

L’attribution de ce marché marque une nouvelle étape dans la construction du Grand théâtre d’Agadir, dont les travaux de gros œuvres, d’étanchéité et de charpente métallique ont déjà été réalisés. Ces derniers, entamés le 10 juin 2022, avaient été confiés au groupement constitué par Urbagec, Polysol et Separator pour un montant de 62,4 millions de dirhams.

En tout, la construction du théâtre aura mobilisé en tout 250 millions de dirhams. Le projet est financé à hauteur de 145 millions de dirhams par le ministère de la Culture, en plus du Conseil régional de Souss-Massa qui a engagé 95 millions de dirhams. Les 10 millions de dirhams restants ont été mobilisés par la commune urbaine d’Agadir.

«La future enceinte concrétisera l’aboutissement d’une série d’équipements culturels et d’espaces récréatifs. Il s’agit du Théâtre de verdure qui formera avec le Grand théâtre d’Agadir un noyau de l’offre culturelle et artistique de la ville», lit-on encore.

D’une capacité de plus de 1.000 places, l’édifice comprend également des salles de répétition, des locaux de support, un espace parking, le tout construit sur une superficie de 2 hectares. Le projet reflète la volonté de doter la ville d’Agadir d’un théâtre qui permettra de la hisser au rang des grandes métropoles du Royaume. Le Grand théâtre d’Agadir, en s’ajoutant aux autres projets prévus dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) pour la période 2020-2024, ne manquera pas d’enrichir l’offre culturelle de la ville.

Parallèlement, la Société de développement régional du Tourisme Souss-Massa a été mandatée pour la réalisation de l’étude de stratégie d’exploitation et de gestion du Grand Théâtre d’Agadir. Elle a été officiellement confiée à l’entreprise française Kanju, qui a également mené les études de gestion et d’exploitation des grands théâtres de Casablanca et Rabat, et ce dans le cadre de la passation par procédure négociée.