Jazz au Chellah devient Jazz à Rabat et change de décor

Pour sa 27ème édition, le festival Jazz au Chellah change de nom et de décor. Rebaptisé Jazz à Rabat, il investira l’amphithéâtre du parc Hassan II du 25 au 27 septembre 2025, avec une programmation qui mêle créations inédites, rencontres entre musiciens marocains et européens, spectacles de rue et ateliers ouverts au public.

Le festival Jazz au Chellah se réinvente pour sa 27ème édition. Désormais baptisé Jazz à Rabat, il prend d’assaut un nouvel écrin de verdure en plein centre de la capitale: l’amphithéâtre du parc Hassan II. Du 25 au 27 septembre 2025, trois soirées de concerts inédits issus de résidences entre musiciens européens et marocains, un spectacle de rue et des ateliers participatifs feront vibrer la capitale.

Initiative de l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, le festival s’impose comme un carrefour musical entre l’Europe et le Maroc. À travers des rencontres humaines et artistiques, il incarne le dialogue interculturel et met en avant les liens solides qui unissent les deux rives de la Méditerranée.

Le jeudi 25 septembre, l’ouverture sera assurée par le Tania Giannouli Trio, formation gréco-allemande au son méditerranéen contemporain, qui mêle piano, oud et trompette. Le trio sera rejoint par Abdelfettah Houssaini, maître percussionniste marocain, pour une création fusionnant sonorités orientales et jazz européen. La soirée se poursuivra avec l’énergie du Céline Bonacina Quartet – JUMP!, mené par l’une des saxophonistes les plus dynamiques de la scène française, en dialogue avec le duo marocain Hamza Bennani Smires & Driss Nigra (trompette-oud).

Le vendredi 26 septembre, place à l’Alba Careta Group, étoile montante du jazz catalan, qui partagera la scène avec le Jazz’in Trio, ensemble tangérois novateur mêlant jazz, flamenco et traditions orientales. Suivront les artistes hongroises Sara Bolyki & Petra Várallyay (voix, violon, piano, charango), accompagnées du Tchubi Sextet, formation marocaine menée par le rappeur Tchubi, passionné de groove urbain et de jazz.

Le samedi 27 septembre, la chanteuse suédoise Lina Nyberg, figure du jazz scandinave contemporain, se produira aux côtés du trio marocain Bab L’bluz, qui réinvente le rock gnaoua grâce au guembri, à la guitare et à la voix envoûtante de Yousra Mansour. Le festival s’achèvera sur une rencontre entre le trio belge A.M.E. (clarinette, violoncelle, piano) et le quartet de Mehdi Qamoum, jeune musicien d’Agadir à la croisée des musiques amazighes et des sonorités du monde.

En parallèle, le public pourra assister à un spectacle de rue à Rabat. Deux ateliers ouverts à tous viendront enrichir cette édition: le vendredi 26 septembre à Rabat, une initiation aux percussions animée par le batteur Stéphane Galland, et le dimanche 28 septembre à Casablanca, un atelier de création collective mené par le rappeur Tchubi, en complicité avec Axel Camil (saxophone) et Adil Hanin (batterie).

