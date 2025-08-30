Au Festival international du film de Venise, Mohamed Mehdi Bensaid vante les mérites du Maroc comme terre de cinéma

Lors d’une rencontre du «Venice Production Bridge» au Festival international du film de Venise, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a encouragé les acteurs et producteurs de cinéma internationaux à choisir le Maroc comme destination de tournage. Il a mis en avant les nombreux atouts et le potentiel du pays.

Selon lui, la diversité géographique et culturelle du Maroc et ses infrastructures en font une plateforme mondiale pour l’industrie cinématographique. Il a également exprimé la force des liens culturels et artistiques qui unissent le Maroc et l’Italie, deux pays ayant une longue tradition dans l’industrie du cinéma.

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la culture au Festival international du film de Venise 2025.

Le ministre s’est également entretenu avec le directeur du festival, Alberto Barbera, et le président du pont de production, Pascal Diot. Il a présenté les réformes menées par le Maroc dans le domaine cinématographique et les incitations offertes pour soutenir les industries du secteur.

Lors de cet événement, une attention particulière a été accordée au Maroc, ainsi qu’au Chili et au Royaume-Uni. Il s’agit d’une nouvelle étape qui confirme la position prestigieuse occupée par le Royaume comme terre de cinéma et de création.