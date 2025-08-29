Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho présidera le jury de la 22ème édition du Festival international du film de Marrakech

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho, premier cinéaste non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film, sera le président du jury de la 22ème édition du FIFM.

Entré dans l’histoire en 2019 avec son film Parasite, premier film non-anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film, le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho sera le prochain président du jury du Festival international du film de Marrakech. L’annonce, faite le 29 août, met en lumière le prestigieux palmarès du cinéaste sud-coréen, qui compte une Palme d’or, trois Oscars et deux BAFTA.

Sa présence «promet d’être un moment fort du festival, plaçant la réflexion sur le rôle du cinéma au cœur de cette édition et offrant au public marocain et international l’écho d’une œuvre dont l’impact ne cesse de croître», annonce le FIFM dans son communiqué.

En effet, «son œuvre, alliant virtuosité narrative et compréhension aiguë des divisions sociales et politiques de notre époque, est un exemple rare de cinéma qui séduit à la fois la critique et le grand public», est-il expliqué.

«Depuis de nombreuses années, Marrakech est un lieu de prédilection pour la création de films nouveaux et magnifiques. Je suis ravi et honoré de m’inscrire dans cette tradition», a déclaré Bong dans un communiqué relayé par le site américain Deadline.

Lire aussi : Cinéma: le FIFM lance son appel à films pour la sélection de l’édition 2025

«J’ai hâte de partager une expérience cinématographique intense avec le public du festival et de réfléchir à la véritable valeur du cinéma. Notre impatience et notre enthousiasme seront palpables devant les grands écrans de Marrakech», poursuit le réalisateur dont le huitième long-métrage, Mickey 17, sortira bientôt dans les salles avec à l’affiche Robert Pattinson et Mark Ruffalo.