Cinéma: 25,8 millions de dirhams de subventions pour 40 festivals marocains

Le Centre cinématographique marocain (CCM) vient d’allouer une enveloppe globale de 25,8 millions de dirhams pour soutenir 40 festivals de cinéma programmés entre 2025 et 2026. Cette aide concerne à la fois les événements phares du paysage cinématographique national et des festivals plus confidentiels mais bien ancrés dans la durée, la plupart existant depuis plus de dix ans.

En tête des bénéficiaires figure sans surprise le Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui obtient la plus grosse subvention avec 12 millions de dirhams pour sa 22ème édition, prévue du 28 novembre au 6 décembre 2025. Véritable vitrine du cinéma mondial, le FIFM reste l’événement cinématographique le plus prestigieux du Royaume.

Il est suivi par le Festival national du film de Tanger, organisé par le CCM lui-même, considéré comme la vitrine des productions marocaines. Ce rendez-vous, programmé du 17 au 25 octobre 2025, bénéficie d’un financement de 7,5 millions de dirhams.

Lire aussi : Musique, cinéma, humour: le Maroc, terre de festivals

Parmi les autres festivals soutenus, on retrouve le Festival du film transsaharien de Zagora, qui décroche 300.000 dirhams, et le Festival international maghrébin du film de Oujda, avec 450.000 dirhams. Quant au Festival Ciné-Plage Harhoura, dont l’édition 2024 a été annulée faute de moyens, il recevra 150.000 dirhams pour organiser sa 6ème édition fin août 2025.

À l’autre bout de l’échelle, la plus faible subvention, soit 50.000 dirhams, a été attribuée à plusieurs événements: le Festival du monde arabe de court métrage éducatif (Casablanca), le Festival international du film documentaire de Khouribga, la Rencontre du Cinéma de la Société à Bir Mezoui, le Festival national Biougra du cinéma des jeunes et le Festival du film d’Ouled Teima.

Avec cette nouvelle enveloppe, le CCM réaffirme son rôle central dans la promotion et la diversité des manifestations cinématographiques au Maroc, en soutenant aussi bien des événements à rayonnement international que des initiatives locales contribuant à la dynamisation de la culture cinématographique dans les régions.