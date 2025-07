Musique, cinéma, humour: le Maroc, terre de festivals

Le Maroc ne se contente plus d’être une destination balnéaire ou patrimoniale: il s’affirme comme une véritable terre de festivals. De Tanger à Dakhla, en passant par Rabat, Casablanca, Agadir ou Fès, chaque ville accueille son propre rendez-vous culturel. À travers ces manifestations, le pays mise sur le tourisme culturel et attire une nouvelle génération de voyageurs curieux, passionnés d’art, de sons et d’expériences collectives.

Impossible de parler de la scène musicale marocaine sans évoquer Mawazine-Rythmes du Monde, organisé chaque été à Rabat. Ce géant du show musical, l’un des plus grands au monde, attire chaque année des stars internationales comme Mariah Carey, The Weeknd, Jennifer Lopez ou Shakira, aux côtés d’icônes de la musique arabe et marocaine. D’ailleurs, cette année, la présence de Sherine, Ruby, Will Smith ou ElGrande Toto sur l’OLM Souissi a beaucoup fait parler.

Du côté de Rabat toujours, le Summer Sound Festival a réussi à faire danser la capitale aux rythmes de Cuba et du rap français. La légende du Buena Vista social Club, Eliades Ochoa a mis le feu sur la scène suivi de Ninho et Franglish, deux grandes stars de leur genre. Une sélection réunissant jusqu’à trois générations.

Et parmi les rendez-vous les plus attendus de Rabat, le Visa For Music, une invitation au voyage à travers la musique, reste toujours au top de la liste. Et non loin de Rabat, un événement immersif et futuriste prend place: le Timelapse à Bouznika. Alliant électro, installations artistiques, projections 3D et paysages lunaires, ce rendez-vous avant-gardiste attire une nouvelle génération de festivaliers en quête d’expériences multisensorielles.

Plus intime mais tout aussi intense, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, à Essaouira en mi-juin, a fait vibrer comme à son habitude les murs de la médina. Les maîtres gnaouis s’y mêlent à des musiciens de jazz, de reggae ou de blues dans des jam sessions hypnotiques sous le vent de l’Atlantique. Un peu plus tôt en mai, Essaouira célébrait la musique classique avec le Printemps musical des Alizés, un rendez-vous raffiné où les quatuors à cordes et les pianistes virtuoses ont séduit un public marocain et étranger.

Toujours dans un esprit de musique classique, mais aussi spirituelle, à Fès, le Festival des musiques sacrées du monde offre une expérience mystique: chants soufis, chorales gospel et musiques celtiques résonnent dans des lieux historiques comme le palais Batha ou Bab Al Makina. Entre les jardins andalous, les médersas silencieuses et les scènes majestueuses, les chants spirituels du monde entier ont résonné en paix et en beauté. Nulle meilleure occasion de visiter Fès à cette période.

À Marrakech, le Festival national des arts populaires est l’un des plus anciens du royaume. Sur les scènes du théâtre royal ou sur la place Jemaâ El Fna, les troupes folkloriques venues des quatre coins du Maroc dansent, chantent et présentent des rituels millénaires: ahidous, dakka marrakchia, guedra.

Cap au sud avec Timitar à Agadir, en juillet, qui valorise les musiques amazighes et africaines. Le festival s’inscrit dans une dynamique identitaire forte, avec des scènes gratuites et une ambiance populaire.

Retour dans le nord, pour l’un des rendez-vous incontournables de la scène musicale marocaine avec Tanjazz. Au-delà d’une simple célébration musicale, ce festival est une invitation à flâner dans les ruelles chargées d’histoire de Tanger, là où les mélodies rencontrent l’art et la culture pour tisser une expérience hors du commun.

Le dernier trimestre sera cinématographique. Tanger accueillera son Festival national du film, centré sur les talents émergents du bassin méditerranéen, qui met à l’honneur la production marocaine et permet aux cinéphiles de découvrir les œuvres les plus marquantes de l’année.

Puis, en décembre, le mythique Festival international du film de Marrakech fera son grand retour avec son tapis rouge, ses soirées de gala et ses hommages aux grandes figures du cinéma mondial. Entre projections en plein air, masterclasses et avant-premières, la ville ocre redeviendra capitale du 7ème art. Tandis que dans le sud, la 13ème édition du Festival international du film de Dakhla, du 14 au 20 juin est prête à présenter 18 longs métrages pour toucher la sensibilité de différentes nationalités.

Mais cette année, s’il y a une ville qui prend résolument le lead sur la scène culturelle nationale: c’est bien Casablanca. Dès le mois de mai, la ville blanche a donné le ton avec le Timeless Festival, un rendez-vous aux sonorités électroniques et raffinées qui a placé la barre haute avec les concerts de Sean Paul, Craig David ou encore La Fouine. Dans la foulée, le Comediablanca a fait salle comble, réunissant des figures incontournables de l’humour marocain et international, de Hanane Fadili à Meryem Benoua et Roman Frayssinet, dans une ambiance festive et généreuse.

La cadence ne faiblit pas en juin, où deux événements majeurs font vibrer la métropole: Jazzablanca pour les amateurs de groove et de cuivres. Cette année, les têtes d’affiche ont servi du lourd, avec entre autres le rappeur américain Macklemore, le rappeur Tif ou encore le musicien Ibrahim Maalouf. Aussi, la première édition du tout nouveau Casablanca Music Week, dont la programmation a surpassé les plus grands festivals du pays et de l’étranger. L’été a continué sur cette lancée avec, début juillet, Nostalgia Lovers Festival, un voyage rétro dans les années 80 et 90, ambiance fluo et dress code à la clé.

Et ce n’est pas fini: à la rentrée, Casablanca se réinvente avec le très attendu L’Boulevard, rendez-vous brut et sans concession des cultures urbaines, où rap, métal, graff et breakdance s’emparent des scènes de l’Uzine. Du hip-hop à la musique spirituelle, du rire au cinéma engagé, le Maroc propose à ses habitants comme à ses visiteurs, un voyage artistique permanent.

Ces festivals participent à la vitalité du tourisme culturel, en attirant un public diversifié et international. Ils offrent une autre façon de découvrir le pays: non pas en simple spectateur, mais en participant à des moments collectifs, vibrants, festifs, souvent magiques. Tout cela confirme une chose, que le Maroc n’est pas seulement un pays de soleil et de paysages, il est aussi, et surtout, un pays de festivals.. Alors que vous soyez mélomane, curieux, fêtard ou contemplateur, un festival vous attend toujours, quelque part entre l’Atlas et l’Atlantique.