Rabat: ouverture en grande pompe du festival Visa for Music 2024

La 11ème édition du festival Visa for Music s’est ouverte le mercredi 20 novembre par une parade urbaine haute en couleur et en musique dans les rues de Rabat. La cérémonie d’ouverture a quant à elle débuté au théâtre Mohammed V par les discours de Brahim El Meznad, fondateur du festival, Younes Boumehdi, président de la Fondation Hiba, et Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture.

Place ensuite à la scène. D’abord avec le groupe Tasuta N-Imal, composé de six jeunes musiciens originaires de Ouarzazate, qui a électrisé l’audience avec son blues amazigh. Le relais a été pris par Ferro Gaita, duo capverdien qui a plongé le public dans les rythmes envoûtants des îles. La chanteuse franco-camerounaise Valérie Ekoume a conclu la soirée en beauté, charmant l’audience avec sa voix soul.

La suite du programme, ce jeudi 21 novembre, propose des artistes comme Aicha Traore, Syna Awel, The Two ou encore NOON, qui se produiront sur les différentes scènes de la capitale. D’autres concerts sont aussi prévus plus tard dans la soirée dans le cadre des «Afters au Chellah», grande nouveauté de cette 11ème édition de Visa for Music.

Le cap de la deuxième décennie

Après le cap de l’édition anniversaire de 2023, cette 11ème édition se veut une nouvelle page. «Il ne faut pas aller plus vite que la musique. C’est la musique qui impose son rythme pour guider la société, et Visa for Music entre dans sa deuxième décennie, celle de l’accélération», a commenté le ministre de la Culture dans son discours.

Depuis sa création en 2014, Visa for Music se voulait plus qu’un festival de musique, un carrefour pour les artistes, producteurs et professionnels de l’industrie musicale dans le continent. Avec 80 pays participants, dont plus de 35 présents sur scène, cette édition témoigne d’un engouement croissant pour cet événement qui s’impose comme une véritable vitrine de la diversité musicale africaine.

«Alliant art et networking, cet événement unique, qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles, nous permet de contribuer au rayonnement de la scène musicale africaine à l’échelle internationale», s’est félicité Brahim El Meznad. «Après dix ans de succès, Visa for Music se fixe des objectifs toujours plus ambitieux. Nous avons à cœur de continuer à offrir une plateforme de qualité aux artistes et aux professionnels de la musique en Afrique», conclut-il.