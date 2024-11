Visa For Music 2024: Rabat au cœur de la scène musicale d’Afrique et du Moyen-Orient

La ville de Rabat vibrera au rythme de la 11ème édition de Visa For Music, le premier festival et marché international dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, du 20 au 23 novembre. Après une édition anniversaire couronnée de succès l’an dernier, avec plus de 20.000 festivaliers et 1.200 professionnels venus de 80 pays, Visa For Music continue d’affirmer son rôle central dans la promotion des talents émergents et confirmés de la région.

Cette année, le festival mettra en lumière près de 60 artistes issus de 35 pays, sélectionnés parmi plus de 1.000 candidatures par un jury d’experts. Pour la première fois, une scène spéciale sera dédiée aux artistes d’Amérique Latine et des Caraïbes, renforçant l’esprit de diversité et de dialogue culturel qui anime Visa For Music.

En parallèle des concerts et showcases, l’événement proposera un forum avec des conférences portant sur les enjeux actuels de l’industrie musicale, ainsi que des ateliers et masterclasses pour soutenir le développement des jeunes talents et des techniciens du secteur. Les sessions de speed meetings, moment phare pour le réseautage, seront repensées pour faciliter les connexions et les échanges entre artistes et professionnels.

Le salon professionnel, organisé au théâtre Mohammed V, réunira une cinquantaine d’exposants venus d’une vingtaine de pays et offre un espace privilégié pour les rencontres professionnelles. Enfin, des animations et des activités surprises viendront ponctuer cette édition, avec des parades et des événements off dans de nouveaux lieux de Rabat.