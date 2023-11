Le festival Visa For Music souffle sa dixième bougie: demandez le programme

Le festival-marché musical Visa For Music célèbre cette année son dixième anniversaire. L’évènement, créée à Rabat par l’association Anya et la Fondation Hiba, aura lieu cette année du 22 au 25 novembre et viendra animer plusieurs lieux de la capitale. La cérémonie d’ouverture est prévue pour le mercredi prochain au Théâtre Mohammed V à partir de 18 heures. Au programme: trois concerts, donnés respectivement par la chanteuse congolaise Mariana Bosengo, l’artiste américain de Jazz-Funk Jamaaladeen Tacuma, et le groupe marocain de Metal Meteor Airlines.

Exceptionnellement, dans le cadre de cette 10ème édition de Visa For Music, ses organisateurs ont reçu pas moins de 1.505 candidatures pour la participation au festival. Un nombre de demandes record, parmi lesquelles figurent celles de 1.031 artistes africains, 158 d’artistes asiatiques et 71 musiciens du continent américain.

«Pour la première fois, nous invitons autant d’artistes, des Caraïbes, d’Amérique du Nord et d’Afrique. Il y a un véritable engouement pour célébrer avec nous les dix ans du festival», s’enthousiasme Brahim El Mazned, fondateur et directeur artistique de Visa For Music, dans un échange avec Le360.

Au menu, les organisateurs annoncent près de 70 concerts, 15 conférences et speed meetings, quatre formations et workshops ainsi que trois parades dans la ville. Aussi, plus de 2.000 professionnels nationaux et internationaux seront au rendez-vous pour célébrer cet anniversaire aux côtés de milliers de festivaliers et de passionnés de musique.