Agadir: le 14ème Festival Issni N’Ourgh international du film amazighe du 7 au 11 décembre

Deux jurys composés de personnalités de renom à l’échelle nationale et internationale décerneront plusieurs prix lors de l’Issni N’Ourgh.

Le festival prévoit également des rencontres professionnelles et culturelles au cinéma Sahara, à la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines et dans les nouvelles plateformes culturelles de la région de Tiznit.

Cette édition revêt une importance particulière, étant organisée un mois avant les célébrations officielles du Nouvel an amazigh, récemment officialisé par le roi Mohammed VI, notent les organisateurs.

Le FINIFA est organisé en partenariat avec la Commune d’Agadir et avec le soutien de la région de Souss-Massa et du Centre cinématographique marocain.