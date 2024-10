Essaouira: le 19ème Festival des Andalousies Atlantiques s’ouvre le jeudi 31 octobre

La ville d’Essaouira s’apprête à vibrer au rythme du Festival des Andalousies Atlantiques, qui revient du 31 octobre au 2 novembre 2024. Cette 19ème édition réunira plus d’une centaine de musiciens, chanteurs et danseurs, issus de Tanger, Rabat, Séville, Paris et Amsterdam, pour offrir au public une série de concerts célébrant la diversité et le patrimoine andalou.

Cette année, l’héritage de la civilisation andalouse, nourri par les contributions des musulmans, juifs et chrétiens, sera mis en avant à travers une quinzaine de concerts. Les artistes se retrouveront à Essaouira, un lieu qui, comme toujours, incarne parfaitement ce dialogue interculturel. Le festival s’ouvre avec le retour de Leonor Leal et de l’orchestre Rawafid, dirigé par Omar Metioui, qui promet un moment de flamenco inoubliable.

Les festivités se poursuivront avec des performances inédites, notamment celle de José Mari Bandera, neveu du légendaire Paco de Lucia, en duo avec Diego Amador. Le flamenco sera également célébré à travers une création judéo-arabo-andalouse avec Vicente Gelo et Jalal Chekara. D’autres moments forts incluront le concert «Dos Medinas Blancas», où Nabila Maan, accompagnée de Carmen Paris, interprétera des œuvres inspirées par Ibn Bâjja.

Un autre temps fort de cette édition sera le rendez-vous entre l’Orchestre Andalou d’Amsterdam et l’étoile montante d’Essaouira, la Maalma Hind Ennaira. Et chaque matin, des forums à Bayt Dakira aborderont «l’importance du Lien, l’importance du Lieu». Des concerts seront donnés les après-midi à Dar Souiri, tandis que les soirées se dérouleront à la salle Al Massira, mettant en lumière des voix emblématiques du répertoire Chgouri.