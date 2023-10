Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira: 20 concerts et 150 artistes au menu

La ville d’Essaouira s’apprête à accueillir la 19ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques, prévue du 26 au 28 octobre. Les organisateurs ont donc fait le choix, comme ceux du festival Oasis à Ouarzazate (du 27 au 29 octobre), de maintenir cette édition après le séisme du 8 septembre. «Cette édition a comme ambition de refléter la volonté du Maroc de résister et de se reconstruire dans la dignité et la force solidaire de toutes ses diversités», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Près de 150 artistes, de confession musulmane et juive, seront réunis pour créer ensemble un espace de communion, de conscience, de partage et de musique. Sous le grand chapiteau et dans les lieux intimistes et emblématiques de Bayt Dakira et Dar Souiri, se tiendront 20 concerts, donnés par des formations musicales inédites, célébrant la richesse de nos diversités et le vivre ensemble, via le «faire-ensemble».

Le programme de cette 19ème édition sera révélé prochainement via les plateformes du Festival ainsi que sur le site de billetterie Guichet.ma.