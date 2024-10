Visa For Music 2024: voici la liste complète des artistes sélectionnés

Après une 10ème édition couronnée de succès, avec plus de 20.000 festivaliers et 1.200 professionnels du secteur venus de près de 80 pays, Visa For Music est déterminé à poursuivre sur cette lancée pour 2024. Cette réussite est le fruit d’une coopération étroite entre les partenaires, dont le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, la Région Rabat-Salé-Kenitra, le Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), la structure d’ingénierie culturelle ANYA, la Fondation Hiba, ainsi que plusieurs partenaires publics et privés fidèles.

Visa For Music accueillera près de 60 artistes venus de 35 pays, retenus par le jury VFM sur plus de 1.000 candidatures reçues, promettant une sélection de showcases d’une qualité exceptionnelle. Cette année, un plateau de showcases sera également dédié aux artistes d’Amérique latine et des Caraïbes, enrichissant ainsi la diversité musicale de l’événement.

Visa For Music s’est toujours imposé comme une plateforme incontournable pour les talents émergents et établis, favorisant les échanges et les opportunités de collaboration.

Le Forum de VFM 2024 proposera à nouveau des conférences de haut niveau sur les enjeux actuels de l’industrie musicale en Afrique et dans le monde, ainsi que des master classes et des ateliers de formation pour les jeunes artistes, les professionnels et techniciens émergents de l’industrie.

Les sessions de speed meetings seront quant à elles réinventées pour renforcer les interactions entre les professionnels et les artistes.

Le Salon professionnel, cœur névralgique de VFM, se tiendra au Théâtre Mohammed V avec son incontournable Expostand qui accueillera une cinquantaine de professionnels d’une vingtaine de pays et des évènements OFF très riches.

La Liste complète des artistes

Maroc

BENNY ADAM (Maroc - Canada), D33P SOUL (Maroc), Jeanne Côte- Kawtar Sadik (Maroc - Canada), Dj Omary (Maroc), Rita L’Oujdia (Maroc), Tchubi (Maroc), Urban Folklore (Maroc), Ouled El Bled (France-Maroc), Bab El West (France-Maroc), Zar Electrik (France-Maroc), DJ Smemo (Maroc) & DJ Monile (Maroc- Espagne), Transe Gnawa Express (Maroc-France), Sarah & Ismael (Maroc), Tasuta N-Imal (Maroc), Julian Belbachir (Australie-Maroc), Sonia Noor (Maroc).

Afrique & Moyen Orient

Explosion V (Guadeloupe), Rocky Dawuni (Ghana), Odamz Sirleaf, JD Donzo, Tialae (Liberia), Mr. Church, Star Haiti, Kendoelen (Liberia), ASSIA Brass Benin (Bénin), Karyna Gomes (Guinea-Bissau), DJ Channel (Sénégal), Dareen (Égypte), Loyik Afana (Cameroun), Nomfusi (Afrique du Sud), Albaitil Ashwai (Jordanie), RJ Kanierra (Congo (RDC)), Benboo (Tunisie), Noon (Émirats arabes unis), Moneka Arabic Jazz (Irak-Canada), Riccie Oriach (République dominicaine), The Soil (Afrique du Sud) & Ferro Gaita (Cap-Vert), The Two (Maurice-Suisse), Didier Awadi (Sénégal), Tipik Des Seychelles (Seychelles), Aicha Traore (Côte d’Ivoire), Toto St (Angola), Syna Awel (Algérie-France), Andy Mwag (Burundi), Valerie Ekoume (Cameroun-France), Sahad (Sénégal).

Europe, Asie et Amérique

DJ Rosa Red (Allemagne), LA CENDEJAS (Espagne), LANMOU FAN KA (France- Guadeloupe), Bia Ferreira (Brésil) , Verlatour (France), Carmen y Maria (Espagne), Kimyan Law (Autriche-Congo (RDC)), Guitar Kanun Duet (Autriche-Grèce), Suonno D’Ajere (Italie), Ayom (Portugal-Espagne), Maria Malasangre (Brésil), Swing Original Monks (Ecuador), Xiido (Corée), O C’est Nous (France-Madagascar), Arkai (États-Unis), Helsinki-Cotonou (Finlande-Bénin), Enzo Favata (Italie).