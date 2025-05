Rabat: avec Eliades Ochoa en ouverture, le Summer Sound Festival donne un avant-goût de l’ambiance estivale

Le Summer Sound Festival a fait son retour à Rabat avec la ferme intention de s’inscrire dans la durée. Pensé comme un véritable point de départ de la saison estivale, il s’est ouvert dans une ambiance chaleureuse, mêlant musiques du monde, rencontres, et animations pour petits et grands.

«Si nous avons reconduit cette deuxième édition, c’est que noud avons envie de grandir», entame Louna, responsable des événements chez MSE. «Cette année, nous avons voulu offrir une programmation diversifiée pour toucher un large public. Notre objectif est de devenir le plus grand festival de la capitale», partage-t-elle.

Sur la grande scène, l’entrée d’Eliades Ochoa a suspendu le temps. Chapeau vissé sur la tête, guitare en main, le vétéran cubain a offert un moment d’émotion rare, naviguant entre nostalgie et célébration. Avec une énergie indomptable à l’âge de 78 ans, revisitant ses succès tels que Vamos a Bailar et Chan Chan, la star d’El Buena vista social club a clairement donné le ton.

«Le Buena Vista Social Club, c’était une école, une école pour les anciens qui en faisaient partie. J’étais le petit du groupe, aujourd’hui, j’ai vieilli et eux ne sont plus là», évoque-t-il nostalgique. «J’ai des souvenirs très forts de Buena Vista. C’est le projet qui a permis à la musique cubaine de conquérir le monde. Il a d’ailleurs ouvert des portes, et pas seulement à notre musique», ajoute-t-il. À son âge, Ochoa incarne une mémoire vivante de la musique, avec la simplicité de ceux qui savent d’où ils viennent. «Il y a deux types de musique: la bonne… et la mauvaise», conclut-il.

Mais le Summer Sound Festival ne se résume pas qu’à sa programmation. C’est tout un écosystème qui a été mis en place pour accueillir les familles, les curieux et les passionnés. Un food court, des exposants de marques marocaines, un espace gaming pour les jeunes, un stand de maquillage festif, des zones d’ombre pour se reposer entre deux concerts: tout est pensé pour créer une expérience complète, conviviale et inclusive.

Parmi les nouveautés de cette édition: le Summer Sound Studio. Imaginé comme un tremplin pour les jeunes talents, il a permis à trois finalistes de vivre une véritable immersion artistique pendant trois jours, encadrés par des professionnels. «C’est une fierté pour nous. MSE a dans son ADN l’envie d’aider les jeunes et de les accompagner. Le Summer Sound Studio est né de cette volonté», raconte Louna.

Au programme pour la soirée de clôture samedi 31 mai, Ninho, top 5 des rappeurs français, qui aura rendez-vous avec le public du Summer Sound Festival.