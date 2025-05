Summer Sound Festival: avec Eliades Ochoa, Franglish et Ninho, Rabat donne le ton de l’été

Rabat s’apprête à vibrer aux sons du monde, de Cuba aux quartiers populaires de Paris, en passant par les influences afropop. Du 29 au 31 mai, le Club Wifaq, niché dans le quartier des Ambassadeurs, devient le théâtre de la 2ᵉ édition du Summer Sound Festival, organisé par Madaëf Sports & Events (MSE). Cet événement musical s’impose comme le coup d’envoi festif de la saison estivale, dans un cadre verdoyant pensé pour conjuguer concerts, convivialité et découvertes.

La scène du Summer Sound accueillera trois têtes d’affiche aux univers contrastés, mais tous fédérateurs:

- Eliades Ochoa, légende vivante du Buena Vista Social Club, ouvrira le bal le jeudi 29 mai. Avec sa voix rauque et sa guitare enracinée dans la tradition musicale de Santiago de Cuba, il offrira un voyage nostalgique à travers les rythmes du son cubain.

- Le vendredi 30 mai, place à Franglish, artiste franco-congolais qui incarne le renouveau d’une scène urbaine mêlant R’n’B, trap et afropop. Son énergie et sa versatilité promettent une soirée dansante et généreuse.

- Enfin, Ninho, poids lourd du rap francophone et détenteur de multiples disques de platine, viendra clore le festival le samedi 31 mai. Sa présence conforte la volonté de MSE de s’adresser à un large public, en phase avec les tendances musicales contemporaines.

Le festival ne se limite pas à la musique. Autour de la scène, un village d’animations accueillera les festivaliers: stands de street food, marché de créateurs locaux, et même une zone dédiée au gaming. L’événement devient ainsi un véritable lieu de vie, où les familles, les jeunes et les curieux peuvent flâner, découvrir et partager des moments hors du temps.

Un tremplin pour les jeunes talents

Nouveauté de cette édition 2025: le lancement du Summer Sound Studio, un concours dédié aux artistes émergents. Ouvert aux candidatures depuis le 16 avril, il vise à repérer et accompagner les jeunes talents de la scène musicale nationale.

Les trois finalistes auront l’opportunité de se produire en live lors de la première partie du concert de Franglish. Le lauréat bénéficiera d’un accompagnement artistique et de la production d’un single, confirmant la vocation du festival à promouvoir la relève.

À travers Summer Sound, Madaëf Sports & Events poursuit entend créer des expériences événementielles durables et inclusives, ancrées dans les territoires. En fédérant des artistes de renom et en donnant de la visibilité aux talents locaux, l’événement illustre la volonté de MSE de renforcer le lien entre culture, sport et développement local. Avec un portefeuille de 11 sites à travers le Royaume, MSE se positionne comme un acteur structurant de l’événementiel et du loisir au Maroc.