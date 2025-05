Festival Gnaoua et musiques du monde 2025: trois concerts de fusion au programme

Le chanteur cubain Cimafunk, le luthiste tunisien Dhafer Youssef et l'artiste malienne Rokia Koné se produiront avec des mâalems gnaoua lors de la 26ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde.

Comme chaque année, Essaouira vibrera cet été au rythme du Festival Gnaoua et musiques du monde, dont la 26ème édition se déroulera du 19 au 21 juin. Fidèle à son ADN, l’événement célèbre le dialogue entre les mâalems gnaoua et des voix venues des quatre coins du globe, pour créer d’inédits moments de communion artistique.

Parmi les fusions phares annoncées, celle qui unira Mâalem Khalid Sansi, jeune figure du renouveau gnaoui, et Cimafunk, étoile montante du funk cubain, promet une collision incandescente. Le premier puise dans la spiritualité marocaine, alors que le second dynamite les scènes internationales avec son groove afro-latin. Ensemble, ils offriront une expérience sonore à la croisée des continents et des générations.

Lire aussi : CKay, Hamid El Kasri, Abir El Abed, le festival Gnaoua 2025 dévoile ses premières têtes d’affiche

Autre moment fort, le dialogue mystique entre Mâalem Morad ElMarjan, gardien d’un jeu expressif et humble, et Dhafer Youssef, maître du oud tunisien et explorateur de la fusion jazz-soufisme. Une rencontre rare entre le guembri et les envolées spirituelles du oud pour une performance introspective et vibrante.

Des concerts solos aussi

Le festival souiri mettra aussi en lumière la puissance des voix féminines avec Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, en duo avec la chanteuse malienne Rokia Koné, surnommée «La Rose de Bamako». Les deux artistes, ancrées dans leurs traditions respectives, mais résolument tournées vers l’avenir, entonneront un chant de sororité, de mémoire et de résistance.

Au-delà des fusions, le public pourra également découvrir Cimafunk, Rokia Koné et Dhafer Youssef dans leur pleine singularité à travers trois concerts solos sur la scène Moulay Hassan.