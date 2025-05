CKay, Hamid El Kasri, Abir El Abed, le festival Gnaoua 2025 dévoile ses premières têtes d’affiche

La ville d’Essaouira accueillera la 26ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde du 19 au 21 juin 2025. Un rendez-vous devenu incontournable au fil des ans, où traditions musicales, créations contemporaines et rencontres internationales fusionnent en un événement culturel unique au monde.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Essaouira se transforme, le temps de quelques jours, en un carrefour culturel planétaire. Bien plus qu’un simple festival musical, Gnaoua est un projet vivant, un espace d’expression, de transmission et d’innovation, ancré dans le patrimoine gnaoui, mais résolument tourné vers le monde.

Une ouverture aux allures de manifeste

Le coup d’envoi du festival sera donné par Maâlem Hamid El Kasri, figure tutélaire du répertoire gnaoui, aux côtés de la compagnie sénégalaise Bakalama, des chanteuses Abir El Abed (Maroc) et Kya Loum (Sénégal). Une fusion vibrante entre les rythmes de transe marocains et les percussions sabars d’Afrique de l’Ouest, placée sous le signe de la ferveur, de l’énergie collective et d’une Afrique vivante et unie.

Des fusions audacieuses au cœur du programme

Fidèle à son ADN, le festival multiplie les rencontres musicales inédites. Maâlem Houssam Gania — digne héritier du grand Mahmoud Gania — dialoguera avec Marcus Gilmore, prodige de la batterie jazz américaine. Une conversation entre guembri et rythmiques sophistiquées, entre racines et modernité.

Autre moment fort, la performance du Maâlem Mohamed Boumezzough, qui réunira autour de lui un orchestre cosmopolite mêlant jeunes talents marocains et pointures internationales: le balafon d’Aly Keïta, la guitare d’Anas Chlih, les cuivres de Martin Guerpin et Quentin Ghomari, et la voix d’Hajar Alaoui promettent un voyage musical hors norme.

CKay, star nigériane, invité surprise de cette édition

Le festival ne cesse d’élargir son spectre musical. Cette année, il accueille CKay, phénomène mondial de l’Afrobeats. Avec son tube planétaire Love Nwantiti, l’artiste nigérian a conquis des millions d’auditeurs à travers le monde. Sa venue à Essaouira marque un nouveau pas dans l’ouverture du festival à la scène musicale africaine contemporaine, à la croisée des rythmes et des émotions.

Une ambition culturelle et académique affirmée

Au-delà de la scène, le festival affirme plus que jamais son rôle de catalyseur culturel. Il s’associe cette année au prestigieux Berklee College of Music, ainsi qu’à l’Université Mohammed VI Polytechnique pour la création d’une Chaire des Croisements Culturels et de la Globalisation, inspirée de l’expérience Gnaoua. Une reconnaissance académique pour un projet devenu emblématique de métissage culturel réussi.