Hamid El Kasri, le crooner des maâlems gnaoua, séduit encore et toujours

Lui, c’est le crooner des maâlems gnaoua du Maroc. Son nom est sur toutes les bouches. Hamid El Kasri, maâlem, le plus populaire de tous les maâlems du Maroc, ne rate aucune édition du Festival gnaoua d’Essaouira.

La cote de celui qui est également vice-président de l’association Yerma Gnaoua, est toujours au sommet. Son concert sur la scène Moulay Hassan lors de la 24ème édition a attiré une foule immense.

«Chaque année, on vient au festival pour voir le spectacle de Hamid El Kasri. On ne peut pas le rater, il possède sa marque de fabrique et on le reconnaît d’entre mille», déclare ce festivalier pour Le360, en marge du spectacle. Maâlem El Kasri a aussi fusionné avec le groupe américano-québéco-guadeloupéen Bokanté.

Lire aussi : Karim Ziad, directeur artistique du Festival Gnaoua et musiques du monde: «Bientôt, Gnaoua sera un style musical à part entière»

Le batteur et directeur artistique du festival, Karim Ziad, le cite parmi les maâlems qui peuvent se targuer d’être aussi des artistes professionnels, après avoir fait évoluer leur musique et leur prestation scénique. Né à Ksar El Kébir en 1961, Hamid El Kasri est formé dès l’âge de 7 ans par les maâlems Alouane et Abdelouahed Stitou.