Saint Levant, Buika, The Brecker Brothers Band Reunion, Bokanté... les têtes d’affiche de Gnaoua 2024

La cité des Alizés s’apprête à accueillir la 25ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde. Du 27 au 29 juin, les plus grands noms du jazz et des musiques du monde déferleront sur la ville d’Essaouira. Au programme, la présence de têtes d’affiche inédites, promettant des concerts mémorables.

Buika (Espagne), Saint Levant (Palestine), The Brecker Brothers Band Reunion (États-Unis), Labess (France, Algérie) et Bokanté (États-Unis, Guadeloupe) sont quelques-unes des stars qui viendront illuminer cette 25ème édition de leur aura et de leur charisme. Flamenco, blues, jazz, musique orientale, rap, rumba gitane, chaâbi…

Étoile montante de la scène musicale internationale, le rappeur palestinien aux origines plurielles et à l’audience multigénérationnelle, Saint Levant, mélange avec brio arabe, anglais et français dans ses titres. Très engagés politiquement, ses morceaux, une fusion de hip-hop et de RnB orientalisant, cartonnent sur les plateformes et font des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Des stars et des nouveautés inédites: la 25ème édition du Festival Gnaoua s’annonce mémorable

En programmant Randy Brecker et son groupe (The Brecker Brothers Band Reunion), le festival accueille l’un des plus grands noms du jazz de ces 50 dernières années, qui, avec son frère feu Michael Brecker, a conquis les scènes du monde entier et exercé une influence durable sur des générations de musiciens.

La musique festive et chaleureuse de Labess puise ses racines dans le chaâbi algérien, que la troupe fusionne avec le flamenco et la rumba, en prônant des messages de paix et d’unité. Réputé pour ses concerts à l’énergie débordante, Labess donne à entendre une musique métissée, libre et habitée de multiples tendances.

Enfin, composé d’instrumentistes issus d’horizons divers, le groupe Bokanté porte la griffe de Michael League, l’un des grands bassistes jazz de sa génération et fondateur de Snarky Puppy. Le groupe a un atout de taille: sa chanteuse Malika Tirolien qui maîtrise à la perfection l’exigence vocale du jazz et dit, en créole, en français et en anglais, des textes engagés qui font résonner les luttes auxquelles est confronté le monde aujourd’hui.