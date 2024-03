Des stars et des nouveautés inédites: la 25ème édition du Festival Gnaoua s’annonce mémorable

Le Festival Gnaoua et musiques du monde a 25 ans cette année et il compte bien marquer le coup. Preuve en est le line-up de cette édition prévue du 24 au 27 juin prochain à Essaouira et qui comprend des têtes d’affiche comme Buika, Labess, Saint Levant, Nino de Los Reyes, Bokanté ou encore Simon Shaheen.

Neila Tazi, directrice et productrice du festival, a présenté cette nouvelle édition au cours d’une conférence de presse organisée le 19 mars à Casablanca. Elle est notamment revenue sur l’évolution de ce festival «pas comme les autres», puisqu’«il a dépassé le cadre du simple divertissement et a contribué à l’essor économique» d’Essaouira.

Dans une déclaration pour Le360, elle a ensuite révélé qu’à ses débuts, le festival se faisait chaque année dans la douleur, mais depuis quelques années, il peut se targuer d’une assise financière solide, avec un budget de 20 millions de dirhams et le partenariat du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

«Nous avons mis plus de 20 ans à essayer de convaincre les partenaires, et aujourd’hui nous sommes dans une conjoncture favorable. Nous avons réussi à convaincre le ministère de la Culture, la région, les collectivités territoriales à contribuer de manière plus intéressante, car c’est un évènement qui contribue au rayonnement de la ville, de la région et du Maroc en général», a précisé notre interlocutrice

Lire aussi : Le Festival Gnaoua et musiques du monde sous les projecteurs de l’émission «60 minutes» de la chaîne américaine CBS

Côté programmation, les concerts de fusion sont, comme à l’accoutumée, les plus attendus de cette nouvelle édition. Le concert d’ouverture sur la scène Moulay El Hassan promet une explosion de rythmes mêlant le Gnaoua, la batucada brésilienne, le flamenco espagnol et le zaouli de Côte d’Ivoire pour mettre en perspective leurs similitudes. Le show sera assuré par Mâalem Hassan Boussou (Casablanca) et Mâalem Moulay Taïeb Dehbi (Marrakech) aux côtés de la compagnie Dumanlé (Côte d’Ivoire), Nino de Los Reyes (Espagne) et Ilê Aiyê (Brésil).

Une autre fusion à ne pas manquer réunira Mâalem Hamid El Kasri et le groupe Bokanté (États-Unis et Canada), fondé par le guitariste Michael League des Snarky Puppy, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards.

Des nouveautés inédites

À l’occasion de cette 25ème édition, le Berklee College of Music, l’une des plus prestigieuses écoles de musique du monde, basée à Boston, installera ses classes à Essaouira du 24 au 28 juin, en marge du festival. Le programme «Berklee at the Essaouira Gnaoua and World Music Festival» donnera ainsi l’opportunité aux talents prometteurs du Maroc, d’Afrique et du monde entier de bénéficier d’une expérience d’apprentissage enrichissante avec les artistes et les éducateurs les plus reconnus de Berklee.

Lire aussi : L'art Gnaoua inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Pour participer au programme, les candidats doivent avoir plus de 18 ans et avoir joué de leurs instruments principaux pendant au moins 2 ans. Tous doivent soumettre une candidature en ligne et des liens vers 3 vidéos démontrant leurs compétences techniques et musicales. L’appel à candidature a été lancé hier mardi 19 mars et prendra fin le 24 mai prochain. Les frais d’inscription au programme sont de 420 dollars pour chaque participant.

Une autre nouveauté de cette 25ème édition est la chaire dédiée à la culture gnaoua qui prendra place au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir. L’objectif principal de cette chaire est de créer un espace de recherche en vue d’approfondir les connaissances sur la culture gnaoua, ses origines, son histoire et ses évolutions.

Lire aussi : Casablanca: les temps forts de la parade du festival international «Noujoum Gnaoua»

La création de cette première chaire universitaire dédiée à la culture gnaoua se fera en plusieurs étapes sur plusieurs années. La première étape sera l’organisation de deux tables rondes le 29 juin prochain à Essaouira, pendant le festival. Organisées sous la supervision d’Ali Benmakhlouf, directeur du «Center for African studies» de l’UM6P, ces rencontres réuniront des universitaires renommés avec des jeunes étudiants chercheurs.

Le programme de complet de la 25ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira:

Jeudi 27 juin 2024

PARADE D’OUVERTURE

18H00 – Bab Doukkala

SCÈNE MOULAY HASSAN

20H30 – Fusion Maâlem Hassan Boussou & Maâlem Moulay El Tayeb Dehbi avec la Compagnie Dumanlé, Nino de Los Reyes, Sergio Martinez & Ilê Aiyêz (Maroc/Côte d’Ivoire/Espagne/Brésil)

21H30 – Maâlem Saïd Kouyou

22H45 – Alune Wade (Sénégal)

00H00 – Fusion Maâlem Abdelmalek El Kadiri avec Alune Wade

00H30 – Maâlem Abdeslam Alikkane

DAR SOUIRI

23H00 – Maâlem Hamid Dkaki

00H15 – Maâlem Mokhtar Guinea

BAYT DAKIRA

23H00 – Maâlem Abdellah El Hommadi

00H15 – Maâlem Rachid Ladhass

Vendredi 28 juin 2024

10H00–13H00 – FORUM DES DROITS HUMAINS: «Maroc, Espagne, Portugal: une histoire qui a de l’avenir» à l’hôtel Atlas Essaouira & Spa

BERKLEE AT GNAOUA & WORLD MUSIC FESTIVAL

15H00 – Spectacle de clôture

Médiathèque municipale d’Essaouira

SCÈNE MOULAY HASSAN

20H00 – Maâlem Mohamed Boumezzough

21H15 – The Brecker Brothers Band Reunion (États-Unis)

22H30 – Fusion Maâlem Mohamed Kouyou avec Rhani Krija, Guimba Kouyaté, Jon Grandcamp, Kike Perdomo, Mehdi Chaib & HBS Trumpet (Maroc/Mali/ Espagne/France)

23H50 – Saint Levant (Palestine)

SCÈNE DE LA PLAGE

20H00 – Maâlem Abdelkebir Kbiber

21H15 – Fusion Maâlem Tariq Aït Hmitti avec BCUC (Maroc/Afrique du Sud)

22H30 – Maâlem Abdelkebir Merchane

23H50 – Issam Kamal & Mazagan

DAR SOUIRI

23H00 – Maâlem Abderrahim Oughessal

00H15 – Maâlem Abdenbi El Guedari

BAYT DAKIRA

23H00 – Maâlem Ahmed Baalil

00H15 – Maâlem Saïd Boulhimas

ZAOUIA ISSAOUA

23H00 – Maâlem Abdelkader Hadada

00H15 – Maâlem Abdelaziz Soudani

ZAOUIA SIDNA BLAL

23H00 – Maâlem Seddik Laarch

00H15 – Maâlem Abdelkader Amlil

Samedi 29 juin 2024

10H00–13H00 – FORUM DES DROITS HUMAINS: «Maroc, Espagne, Portugal: une histoire qui a de l’avenir» à l’hôtel Atlas Essaouira & Spa

ARBRE À PALABRES

16H00 À 18H00 – Institut français d’Essaouira

LES OFF DANS LA VILLE

17H30 – Ahwache d’Essaouira – Place de l’Horloge

– Ganga de Tinghir – Place El Khaima

– Ilê Aiyê (Brésil) – La Sqala

BORJ BAB MARRAKECH

19H00 – Simon Shaheen Quartet (Palestine)

21H00 – Maâlem Mustapha Baqbou

SCÈNE MOULAY HASSAN

20H00 – Maâlem Ismail Rahil

21H15 – Buika (Espagne)

22H30 – Bokanté (États-Unis)

00H00 – Maâlem Hamid El Kasri

01H00 – Fusion Maâlem Hamid El Kasri avec Bokanté (Maroc/États-Unis)

SCÈNE DE LA PLAGE

20H00 – Maâlem Younes El Hadir

21H15 – Aïta Mon Amour (Maroc/Tunisie)

22H30 – Mehdi Nassouli

23H50 – Labess (France/Algérie)

BAYT DAKIRA

23H00 – Maâlem Saïd Tahlaoui

00H15 – Maâlem Hamid El Hadri

DAR SOUIRI

23H00 – Maâlem Abdellah Akharaz

00H15 – Maâlem Houssam Gania

ZAOUIA ISSAOUA

23H00 – Maâlem Brahim El Belkani

00H15 – Maâlem Ahmed Baqbou

ZAOUIA SIDNA BLAL

23H00 – Maâlem Saïd Bourqi

00H15 – Maâlem Abdelah Mouakit

ARBRE À PALABRES

16H00 À 18H00 – Institut Français d’Essaouira

LES OFF DANS LA VILLE

17H30 – Hmadcha d’Essaouira – Place de l’Horloge

– Issaoua d’Essaouira – Place El Khaima

– La Compagnie Dumanlé (Côte d’Ivoire) – La Sqala

BORJ BAB MARRAKECH

19H00 – Fusion Ablaye Cissoko & CordaBa avec Mehdi Qamoum (Sénégal /Maroc)

21H00 – Maâlma Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou