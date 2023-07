À Tanger, le centre culturel Dar Gnaoua fait peau neuve

Le centre culturel Dar Gnaoua fait peau neuve. Ce bâtiment de trois étages de style mauresque, dont les travaux de rénovation ont coûté 53 millions de dirhams, est devenu un véritable emblème culturel de la ville de Tanger.

«Très heureux de voir cet espace mythique rénové. Nous habitons dans cette maison depuis 1953. Ce bâtiment a vu passer plusieurs artistes, musiciens de renom du calibre de l’Américain Randy Weston, ainsi que de nombreux artistes gnaoui de différentes générations», fait savoir Abdellah El Gourd que Le360 a interrogé.

Abdellah El Gourd est l’actuel maître des lieux de cet espace et s’occupe du local depuis plus de 30 ans. En effet, l’artiste espagnol José Tapiro avait loué ce lieu dans les années 1950 et l’avait transformé en lieu de résidence artistique et y abritait de nombreux évènements culturels à l’époque.

La restauration de Dar Gnaoua entre dans le cadre du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Tanger. Un programme pour lequel une enveloppe budgétaire de 850 millions de dirhams a été allouée. Objectif: préserver le patrimoine civilisationnel, culturel et urbain de la ville et investir ses composantes dans la promotion du développement local et le renforcement de l’attractivité touristique et économique.

Il convient de préciser que ce programme repose sur les axes de la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et réhabilitation du patrimoine, la restauration et réhabilitation des lieux de culte et du renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina.