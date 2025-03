«Résonance chromatique»: une célébration artistique de la culture Gnaoua

La Fondation Attijariwafa bank poursuit son engagement en faveur du patrimoine culturel africain avec l’exposition «Résonance chromatique», consacrée à la culture Gnaoua. Présentée à l’espace d’art Actua, à Casablanca, cette exposition réunit quatre artistes contemporains originaires du Maroc, du Ghana et du Togo. À travers la sculpture, la peinture, la photographie et l’installation sonore, ils explorent la richesse et la dimension mystique des traditions Gnaoua.

Derrick Ofosu Boateng (Ghana), Elom 20ce (Togo), Lamia Naji (Maroc) et Mohamed Tabal (Maroc) portent un regard contemporain sur cet héritage ancestral. Grâce à un parcours scénographique immersif, l’exposition met en lumière les contrastes entre leurs œuvres, tissant un dialogue artistique qui transcende les frontières géographiques et culturelles.

Un dialogue artistique transafricain

Les photographies monochromes de Lamia Naji, capturant l’intensité des rituels de transe Gnaoua, tranchent avec les clichés vibrants et saturés de Derrick Ofosu Boateng, qui célèbre les musiciens et la beauté expressive de leurs instruments. L’expérience se prolonge avec une installation sonore d’Elom 20ce, conçue lors d’une résidence au Maroc, où les sons organiques des cauris (coquillages) fusionnent avec des influences jazz. Enfin, les peintures en relief et les sculptures de Mohamed Tabal, figure emblématique de la culture Gnaoua, viennent parachever ce voyage sensoriel, entre mémoire spirituelle et création contemporaine.

Au-delà des œuvres, «Résonance chromatique» immerge le visiteur dans l’univers Gnaoua en intégrant des éléments de son patrimoine oral et vestimentaire. Les Qacidas (poèmes traditionnels) et les tenues des musiciens Gnaoua, véritables symboles du lien entre le Nord et le Sud du continent africain, sont mis en lumière afin d’enrichir la compréhension du public.

Dans ce cadre, Ghita Triki, directrice du Pôle art et culture de la Fondation Attijariwafa bank, souligne l’importance de cette initiative: «Cette exposition qui réunit quatre artistes est une exposition transafricaine qui s’inscrit dans un contexte d’ouverture à notre culture et notre patrimoine. Elle apporte un enrichissement visuel, artistique et plastique, en combinant des approches visuelles, textuelles et sonores. Les photographies en noir et blanc de Lamia Naji entrent en résonance avec les photographies en couleur de Derrick Boateng, généreusement prêtées par la galerie L’Atelier 21 à Casablanca. L’artiste propose une mise en scène extérieure des Gnaouis.»

Une exposition ouverte à tous

«Résonance chromatique» s’inscrit dans la démarche de mécénat artistique de la Fondation Attijariwafa bank, qui vise à favoriser les échanges culturels entre le Maroc et le reste de l’Afrique. L’exposition est accessible au grand public — étudiants, associations, amateurs d’art — jusqu’au 30 avril 2025, à l’espace Actua, 60 rue d’Alger, à Casablanca.

Les visiteurs pourront également profiter de visites commentées sur rendez-vous, d’animations ludiques et de jeux-concours, rendant cet hommage à la culture Gnaoua encore plus vivant, pédagogique et interactif.