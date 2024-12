Exposition: l’artiste plasticien Hassan Hajjaj dévoile ses œuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21

La genèse de cette exposition remonte à une rencontre en 2018 à Londres entre Hassan Hajjaj, Sanae El Kamouni, directrice artistique du Groupe Acrobatique de Tanger, et Maroussia Diaz Verbèke, metteuse en scène. Ensemble, ils ont imaginé une création transcendant les frontières artistiques et culturelles. De cette collaboration est né le spectacle «FIQ!» (Réveille-toi!), lancé en 2019 sous la supervision artistique de Hassan Hajjaj, qui a conçu la scénographie, créé les costumes et capturé avec brio l’agilité et la créativité de ces jeunes talents. Cette proximité avec les acrobates a permis à l’artiste de réaliser une série de prises de vue, aujourd’hui au cœur de son exposition à L’Atelier 21.

Dans le texte du catalogue d’exposition, Sanae El Kamouni décrit leur collaboration en ces termes: «Séduite par l’approche de Hassan, qui transcende les frontières et les disciplines, j’ai trouvé dans son style distinctif une résonance avec ma vision.» L’artiste mêle «influences pop, traditions marocaines et esthétique contemporaine», poursuit la même source, et parvient «à créer une signature unique, à la fois colorée et audacieuse».

Et de poursuivre: «À travers ce spectacle, nous avons cherché à capturer l’esprit de cette nouvelle génération, ancrée dans ses racines tout en étant résolument tournée vers l’avenir. Acrobaties, danse et performances visuelles se sont entremêlées dans l’univers de Hassan pour donner naissance à une œuvre à la fois engagée, audacieuse, dynamique et poétique. (…) Cette exposition est un hommage à cette complicité créative. Elle célèbre à la fois le talent de Hassan et l’énergie de nos artistes, tout en offrant au public une immersion dans un univers où l’art du mouvement et la photographie dialoguent pour raconter une histoire riche en symboles.»

Hassan Hajjaj est un artiste plasticien de renommée internationale. Son univers unique l’a imposé comme l’un des artistes marocains les plus influents sur la scène artistique mondiale. Ses œuvres font partie de prestigieuses collections, notamment celles du Brooklyn Museum (États-Unis), du Musée d’Art du Comté de Los Angeles (États-Unis), du British Museum (Royaume-Uni), du Musée Victoria et Albert (Royaume-Uni), du Musée Guggenheim (Émirats arabes unis), de la Collection Barjeel (Émirats arabes unis) et de la Maison Européenne de la Photographie (France). Hassan Hajjaj partage son temps entre Marrakech et Londres, où il vit et travaille.

Zhor Al Amine Demnati, éd.1_5-Tirage Métallique Lambda, Cadre En Bois Et Boîtes À Thé HH-142x97,5x8,2 cm-1440-2019