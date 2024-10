Chellah: une exposition inédite sur la cité antique de Sala et ses trésors cachés au musée de Bank al-Maghrib

Inaugurée par le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri et Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l’exposition «Sala, Trésors cachés d’une cité marocaine antique» retrace «l’histoire millénaire de la cité antique de Sala, un site archéologique emblématique et un témoin de la richesse culturelle inestimable du Maroc», du 17 octobre au 30 avril 2025.

Selon le directeur du musée, Rochdi Bernoussi, cette exposition regorge d’innombrables témoignages sur cette période. Monnaies, ustensiles de cuisine, outils de chasse et de pêche, arts témoignent de la richesse de cette cité.

La célèbre Kasbah antique du Chellah, dite Sala, dévoile progressivement au public ses «trésors cachés», notamment à travers une exposition d’une partie de ses objets au Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

La chargée des études numismatiques du musée, Smahane Bouktab, qualifie les objets et les pièces de monnaie qui ont prévalu du temps des Romains de véritables trésors. Bâtie au XIVème siècle par les Mérinides, la kasbah du Chellah a été construite sur les ruines de l’ancienne cité romaine appelée Sala Colonia.

Cette exposition intervient quelques mois après les précieuses découvertes réalisées sur cet emplacement par l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) que dirige Abdeljalil Bouzouggar. Ces découvertes y avaient relevé l’existence par le passé d’une cité et d’un port. Selon Bank Al-Maghrib, les vestiges découverts à cette époque «permettent de comprendre les évolutions économiques, sociales et politiques de ces régions et du Maroc en général».