«Les émotions d’antan», lorsque le site du Chellah se transforme en un théâtre à ciel ouvert

Pour promouvoir les sites du patrimoine historique du Maroc, quoi de mieux que des spectacles vivants in situ. Cette certitude du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication est derrière le concept «Nostalgia Experience».

Ce projet chapoté par le réalisateur Youssef Britel en est à sa deuxième saison cette année. Le site du Chellah se transforme donc jusqu’au 14 juillet en un théâtre à ciel ouvert ou plutôt en une arène, où la période romaine est restituée par une troupe de comédiens. La mise en scène est assurée par Amine Nasseur, lauréat de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle.

Intitulé «les émotions d’antan», ce spectacle disponible en trois séances par jour: 21h, 22h et 23h, est accessible au tarif de 35 dirhams pour les Marocains et 70 dirhams pour les étrangers. Habillés avec des costumes d’époque, les acteurs, performeurs, favorisent l’interaction avec le public. Personne n’est assis.

Il s’agit d’une expérience immersive, dans le sens ou pendant une heure, comédiens et spectateurs déambulent au sein de ce site classé monument historique depuis 1920 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012 et récemment rénové et rouvert au public.

Pour l’achat du ticket il suffit de se rendre sur le site dédié et s’inscrire sur la plateforme pour recevoir son billet électronique sur sa boite email.