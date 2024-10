Peintures, sculptures, photos... Rabat accueille «Cobra, un serpent à multiples têtes», une exposition venue des Pays-Bas

Le vernissage de cette exposition inédite qui marque les festivités du 10ème anniversaire de la création de la Fondation nationale des musées (FNM) a eu lieu en présence de Mehdi Qotbi, président de la FNM et de la directrice générale du Museum Cobra des Pays-Bas, Suzanne Wallinga.

Cette dernière a déclaré que «l’exposition regroupe une centaine d’œuvres où on peut voir le mouvement artistique Cobra dans toute sa splendeur». De son côté, Mehdi Qotbi a évoqué «le rôle du Musée d’art Mohammed VI dans la diplomatie culturelle et qui démontre que le Maroc est un pays ouvert sur toutes les cultures, tous les peuples et toutes les régions du monde».

«Cobra représente un grand mouvement qui a marqué le 20ème siècle et qui a regroupé des artistes hollandais, belges et danois et qui illustre la modernité aujourd’hui», a souligné Mehdi Qotbi avant d’exprimer sa joie d’inaugurer cet évènement.

Il faut rappeler que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Museum Cobra, une collaboration qui a déjà donné naissance en 2022 à l’exposition «L’autre histoire: le modernisme marocain», présentée à Amstelveen et qui témoigne du dialogue culturel enrichissant entre le Maroc et les Pays-Bas.

Lors de cet événement, qui se poursuit jusqu’au 3 mars 2025, plus de 100 œuvres, dont des peintures, sculptures, gravures, dessins et photographies, sont présentées au public, illustrant la diversité et la profondeur de ce courant et révélant son âme spontanée et libre.

Lire aussi : Exposition à Rabat sur les patrimoines vestimentaires du Maroc et de la Roumanie

Le nom de ce mouvement artistique est l’acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, du nom des villes de résidence de la plupart des membres fondateurs, a représenté une véritable révolution artistique au XXème siècle. C’est l’éclosion d’une liberté créative sans précédent, une explosion de couleurs et de formes qui célèbre l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

Les artistes Cobra tels que Karel Appel, Corneille, Asger Jorn, Pierre Alechinsky et bien d’autres ont bousculé les codes établis, privilégiant l’intuition et l’expression spontanée. Leurs créations vibrantes sont autant de cris du cœur, de célébrations de la vie et de refus de la raison.