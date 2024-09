Exposition à Rabat sur les patrimoines vestimentaires du Maroc et de la Roumanie

Cette exposition inédite est organisée en partenariat avec la Fondation nationale des musées et le Musée national du village Dimitrie Gusti à Bucarest. Cet évènement vise à «offrir au public une exposition fascinante qui explore les liens entre les traditions vestimentaires marocaines et roumaines». Selon un communiqué, il s’agit «de deux cultures qui, malgré la distance géographique, partagent une même passion pour l’ornementation et la préservation du savoir-faire ancestral».

Intitulée «The Fabric of Identities: Traditional Costumes from Morocco and Romania», l’exposition dévoile aussi «les similitudes et les influences réciproques entre les costumes des deux pays, à travers une sélection de broderies, vêtements, et bijoux». Une illustration montre que «les chemises roumaines, richement ornées, dialoguent avec les costumes marocains, révélant des techniques et des inspirations communes».

Le patrimoine vestimentaire commun explore également «la dimension symbolique de la broderie, où chaque motif raconte une histoire, exprime une identité et témoigne des échanges culturels entre les régions». En conclusion, les organisateurs estiment que l’exposition est une invitation «à célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel de ces deux nations et de sensibiliser à l’importance de sauvegarder et de transmettre ces trésors aux générations futures».

Le directeur du Musée Mohammed VI des arts modernes et contemporains de Rabat, Abdelaziz El Idrissi, s’est arrêté sur «l’identité commune qui caractérise le patrimoine vestimentaire des deux pays». Pour sa part, l’ambassadrice de la Roumanie à Rabat, Maria Ciobanu, a estimé que l’exposition «met en exergue l’amitié profonde qui existe entre les pays et le désir commun de développer la coopération afin que les deux peuples puissent mieux se comprendre».