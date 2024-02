«De l’autre côté de l’Atlantique»: une exposition inédite d’arts plastiques de Cuba au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

«C’est une première exposition du genre dans le monde arabe et en Afrique», a affirmé Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM) en présentant les 80 œuvres signées par plus d’une vingtaine peintres cubains, dont Wilfredo Lam. Et d’ajouter que «“De l’autre côté de l’Atlantique, l’art cubain” est révélateur d’une mise en valeur d’un lien géographique entre Cuba et le Maroc».

Mehdi Qotbi a en outre estimé qu’«à travers des thèmes variés, des approches différentes et de multiples médiums, l’exposition tisse l’étoffe d’un univers vibrant de couleurs et d’innovations. Wifredo Lam et 22 artistes dévoilent (à Rabat, ndlr) un panorama riche et diversifié de l’art cubain.»

À propos de Wifredo Lam, «est un des grands peintres du 20ème siècle», le président du FNM a déclaré qu’il «a construit une forte amitié avec Picasso et Césaire, entre autres, marquée par une complicité créatrice qui l’a nourri et inspiré». Son œuvre est ainsi «une exploration profonde de l’identité culturelle et de l’héritage afro-cubain, créant un langage unique qui laisse entrevoir une singularité remarquable».

De son côté, Alberto Magnan, spécialiste des arts plastiques de Cuba et co-organisateur de cette exposition inédite, a précisé que «c’est également la première fois que le célèbre peintre afro-cubain Wifredo Lam sera présent en Afrique, un souhait qu’il avait depuis longtemps».