Exposition: les «Pérégrinations» poétiques de Fouad Cherdoudi chez Abla Ababou

Fouad Cherdoudi expose ses œuvres récentes à la galerie Abla Ababou à Rabat. Depuis le 16 février jusqu’au 16 avril prochain, les férus de peinture pourront découvrir la nouvelle expérience picturale du peintre et poète, intitulée «Pérégrinations».

«Ces nouvelles œuvres, qui ont nécessité un travail acharné de deux ans, proposent un nouveau discours. Je suis très heureux de dévoiler cette nouvelle recherche picturale à la galerie Abla Ababou», a déclaré Fouad Cherdoudi pour Le360, en marge du vernissage de l’exposition.

L’artiste a également expliqué l’évolution de sa recherche picturale qui transparaît clairement dans ses peintures récentes, où abstraction et transparence sont les maîtres mots.

«Je n’aime pas me répéter. Et c’est pour cette raison que, dans cette nouvelle recherche picturale, j’ai davantage apprivoisé la couleur, la matière et la texture, et j’ai décidé d’être à l’écoute de nouvelles possibilités visuelles en offrant plus de superficie au noir», a-t-il indiqué.

Fouad Cherdoudi a par ailleurs insisté sur le lien entre la poésie et la peinture: «Qu’on le veuille ou non, il y a une vision poétique dans la peinture. Ce qui les lie c’est l’image. Ainsi j’essaie de nourrir ma peinture avec mon énergie poétique.»