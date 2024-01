Tanger accueille une exposition sur les produits et les arts locaux de Tiznit

Sous le thème «Coopération et solidarité pour les victimes du séisme de 2023», ce salon itinérant a choisi Tanger comme deuxième arrêt après Marrakech cette année. Il représente un marché régional mobile, large et moderne englobant toutes les facettes de l’économie solidaire et sociale, ainsi que les produits locaux. Il offre une plateforme aux exposants pour améliorer leurs compétences en marketing et sensibiliser le public aux enjeux et opportunités de l’économie solidaire, tant au niveau national qu’international.

L’évènement émane d’une initiative conjointe du Conseil provincial de Tiznit en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, la préfecture provinciale de Tiznit, la direction provinciale de l’agriculture, la Chambre d’agriculture et la Chambre de l’industrie traditionnelle de Souss Massa et le Conseil provincial du tourisme de Tiznit.

Les organisateurs ont révélé que l’objectif principal de cette manifestation, caractérisée par la participation de plus de 50 coopératives dans divers domaines de l’économie solidaire et sociale, est de renforcer les capacités de communication commerciale des coopératives de la région. Le salon vise également à promouvoir la culture et les valeurs du commerce équitable, à les développer grâce à l’expérience pratique et à acquérir des techniques modernes de marketing pour mieux faire apprécier les produits traditionnels et locaux auprès du grand public.