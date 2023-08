Le festival Timizart de Tiznit reprend après trois ans de suspension

Après un arrêt qui a duré trois ans, pour cause de l’épidémie de la Covid-19, le festival Timizart de Tiznit est de retour. La 11ème édition s’est ouverte officiellement hier mercredi 23 août 2023, sur la place du Mechouar, et se tiendra jusqu’au 28 du même mois.

Placé sous le thème «L’orfèvrerie d’argent, identité, créativité et développement», ce festival s’inscrit dans le cadre de la revitalisation du patrimoine matériel et immatériel local en encourageant le fabricant traditionnel et en lui permettant d’obtenir de nouvelles opportunités d’exposition et de commercialisation. C’est ce que précise Abdelaziz Ajhir, membre de l’association Timizar organisatrice de ce festival à Le360.

Notre interlocuteur signale également que cet événement culturel, économique et touristique vise à encourager l’artisanat local, en particulier l’orfèvrerie, qui est considérée dans la région comme étant un patrimoine culturel, historique et civilisationnel, un symbole des valeurs esthétiques et créatives. Le métier contribue en effet au développement économique local.

La cérémonie d’ouverture, à laquelle ont assisté le gouverneur de la région de Tiznit, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, le président du conseil collectif de la ville, le président du conseil régional et d’autres personnalités, a vu le lancement effectif de l’exposition de bijoux en argent et autres objets d’artisanat qui abondent dans la ville et la région.

Cette édition 2023 se caractérise par la participation de plusieurs exposants venus de plusieurs régions du Maroc, mais aussi de Mauritanie, d’Italie et de France.

Sont prévus également des ateliers qui contribuent à introduire les techniques utilisées dans l’orfèvrerie, et une exposition parallèle de produits locaux et d’artisanat: céramique, tapis et maroquinerie dans la cour du parc Prince Moulay Abdellah.