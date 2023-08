Al Haouz: au cœur de la cinquième édition du festival de l’Ourika

Initiée par l’Union des associations de la société civile de l’Ourika, en partenariat avec le Conseil de la région de Marrakech-Safi et la commune territoriale d’Ourika, cette édition, qui se poursuit jusqu’au 27 août, vise à mettre les projecteurs sur l’expérience et l’action des coopératives féminines qui occupent une place de choix dans le tissu économique de la région et à les accompagner dans la commercialisation de leurs produits et le développement de leurs mécanismes de travail.

Cette manifestation, tenue sur le thème «Femme rurale et développement» connaît la participation de 12 coopératives actives essentiellement dans les domaines du tissage des tapis et des produits de terroir. Elle se veut aussi une occasion de mettre en relief l’action des femmes rurales qui sont à l’origine de profonds changements socioéconomiques et environnementaux nécessaires au développement durable.

Le président de l’Union des associations de la société civile de l’Ourika, Hicham Belattar, a expliqué que le festival tend à valoriser l’action et le rôle que jouent les femmes rurales dans le développement socioéconomique et à débattre des obstacles qui entravent leur participation au processus de développement.

Les femmes rurales sont désormais organisées dans des coopératives et se sont engagées dans des projets générateurs de revenus, leur permettant de contribuer activement à la dynamique de développement et à l’économie locale et nationale, a ajouté Belattar, également directeur du festival.

Il a, d’autre part, mis en avant le rôle des femmes rurales dans la préservation du patrimoine culturel marocain, soulignant que la réalisation du développement durable et de la justice sociale passe notamment par la consécration des principes d’équité et d’égalité des sexes et l’amélioration des conditions de la femme, en œuvrant à lui garantir la place qui lui échoit en tant que partenaire principale dans le processus du développement de la région.

Le programme de cette cinquième édition prévoit des tables rondes et des workshops, l’occasion pour les différents intervenants d’établir un diagnostic de la situation des femmes rurales et des perspectives de développement de leurs activités pour une meilleure performance. Au menu figurent aussi des expositions, des rencontres, des projections, des ateliers, des visites touristiques et des soirées artistiques.