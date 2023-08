Salon «Anmougar Argane»: l’argan dans tous ses états à Tanger

Organisé par la Fédération interprofessionnelle de la filière de l’argane (Fifargane) en partenariat avec les autorités locales de Tanger, ce salon se veut une occasion pour permettre aux visiteurs de découvrir la richesse de l’arganier.

On compte ainsi plus d’une quarantaine de coopératives spécialisées dans l’extraction et la commercialisation de l’huile d’argan venant de la région de Souss-Massa qui participent à cette première édition. Habitants et touristes sont invités à découvrir les produits des exposants et échanger avec les professionnels de la filière.

«Nous participons pour la première fois à ce salon pour que les visiteurs, touristes et habitants de la ville, puissent découvrir le processus de l’extraction de l’huile d’argan, la transformation de l’huile brute en produits cosmétiques ou alimentaires jusqu’à la commercialisation. Ce salon fait également découvrir aux visiteurs les différents produits locaux extraits de l’huile d’argan», a fait savoir Hafida Aroub, présidente d’une coopérative d’huile d’argan, que Le360 a interrogée.

«Les visiteurs, surtout ceux résidant à l’étranger, sont venus nombreux découvrir nos produits. L’organisation de ce salon pour la première fois dans le Nord du Royaume est une très bonne initiative», a loué, pour sa part, Latifa Ait Abbou, exposante.