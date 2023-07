Saïdia: au coeur du 8ème salon régional des produits du terroir

Cette manifestation est organisée jusqu’au 23 juillet par l’association de la Maison familiale rurale de Beni Snassen, en partenariat avec la direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental et la direction régionale du Conseil agricole, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts.

Elle constitue un rendez-vous important pour les professionnels, les chercheurs et les institutions actives dans le domaine du développement agricole et rural, et représente une opportunité pour renforcer les coopératives agricoles, en particulier celles de nouvelle génération qui répondent aux exigences du marché.

Ce salon, qui s’étend sur une superficie de 2.000 m2, connaît la participation de 120 coopératives et 240 exposants dont les produits répondent aux normes de sécurité sanitaire édictées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSAA).

Lire aussi : Saïdia: le Salon régional des produits du terroir célèbre pour la septième année le savoir-faire des artisans marocains

En marge du salon, des séminaires et des ateliers de formation axés sur le thème de cette édition, sont organisés, visant à renforcer les capacités techniques des coopératives agricoles dans les domaines de l’entrepreneuriat agricole, les sources de financement et le commerce électronique. Se tiendra aussi, à cette occasion, la première édition de la Tbourida dans la région de l’Oriental.