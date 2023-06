Filière Bio: de nouvelles opportunités pour les opérateurs marocains sur le marché italien

Le Maroc et l’Italie prospectent des pistes de partenariat dans la filière «Bio», rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du 21 juin. Dans ce sens, un appel a été lancé en marge d’une récente conférence tenue à Casablanca par l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), en vue de présenter aux opérateurs nationaux les principales nouveautés de la 35ème édition du Salon international des produits biologiques et naturels (Sana) prévue à Bologne du 7 au 10 septembre prochain.

Pour Francesco Pagnini, directeur du Bureau ICE de Casablanca, «ce marché demeure une niche, qui est en train de prendre davantage d’ampleur». Notons qu’un intérêt est notamment accordé aux innovations, en termes de technologie, de matières premières, d’emballages et d’usage des produits de terroir.

Aujourd’hui Le Maroc précise aussi que ce salon constitue une occasion idoine pour tisser de nouvelles synergies et accroître les retombées économiques du secteur «Bio» sur le plan bilatéral. «C’est une opportunité pour nous d’établir des liens avec les opérateurs italiens mais également de présenter un panorama du secteur du Bio au Maroc», assure Slim Kebbaj, président de Maroc Bio.

Cette association réunit les différents acteurs de la filière et s’érige comme étant l’interlocuteur unique du gouvernement, et vise à promouvoir et à développer l’agriculture biologique dans le royaume en favorisant la collaboration entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les exportateurs, en partenariat avec le ministère de l’agriculture qui a la tutelle de la filière biologique.

L’Interprofession met également en place des projets de développement public -privé et avec les coopérations internationales. «La création de Maroc Bio est l’aboutissement d’un long travail mené par les opérateurs et ce depuis plus de 30 ans», fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les ambitions de la filière grandissent d’année en année.

«Durant mai dernier, Maroc Bio a pris des engagements de taille auprès de la tutelle. Un contrat programme a été conclu récemment en marge de la 15ème édition du SIAM fixant ainsi la feuille de route de la filière à l’horizon 2030. Il s’agit ainsi d’augmenter les superficies certifiées biologiques pour atteindre les 100.000 hectares et d’améliorer la productivité», précise la même source.

Rappelons que le Maroc se place au 42ème rang parmi les pays clients de l’Italie et est surtout premier parmi les pays d’Afrique méditerranéenne, devant la Libye, l’Égypte et la Tunisie.