Kelâat M’Gouna abrite le 58ème Salon international de la rose à parfum

IInitié par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, ce rendez-vous international se tiendra cette année sous le thème: «Stratégie Génération Green : la filière de la rose à parfum, un levier de développement local», annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Le Salon international de la rose à parfum, organisé en partenariat avec la Province de Tinghir et nombre de partenaires, sera l’occasion de mettre en relief l’identité et le patrimoine culturel associés à Kelâat M’Gouna, souligne la même source.

Cette édition, qui prévoit l’accueil de plus de 50.000 visiteurs, fera ainsi le point sur les importantes réalisations dans les domaines du développement de la filière rose à parfum et de sa valorisation dans le cadre de la stratégie «Génération Green».

Une filière à consolider

Culture emblématique de la région du Mgoun, la filière de la rose à parfum contribue à la promotion de l’emploi et à la mise en place des bases d’un développement territorial durable, relève le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

L’exposition englobera plus d’une centaine stands, incluant un espace dédié à la filière de la rose à parfum et aux différents produits du terroir, et un autre consacré à l’agro-fourniture.

Le programme de cette édition, qui s’étend sur quatre jours, comprendra aussi des séminaires scientifiques et des tables rondes animés par des chercheurs, des universitaires et des experts sur divers sujets liés au développement de la chaîne de valeur de la rosiculture au profit des agriculteurs, des organisations professionnelles et des investisseurs.

Des prix seront également décernés aux meilleures exploitations et unités de valorisation dans la région du Mgoun.

En marge du Salon sont également prévues des activités artistiques interprétées par des troupes musicales locales et nationales, ainsi qu’un carnaval parcourant les rues de «la ville des roses», qui n’aura jamais autant mérité ce surnom.