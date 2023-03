Au cœur de la Zahria de Marrakech, en hommage à la fleur d’oranger et à son essence

Initié par l’Association Al-Muniya de Marrakech pour la conservation et la revivification du patrimoine du Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le conseil communal de Marrakech et le conseil de la région de Marrakech-Safi, en plus de plusieurs associations, centres culturels et établissements scolaires et touristiques, le Moussem de la fleur d’oranger, vise à préserver cette tradition qui se perpétue depuis des siècles et à faire découvrir au public les techniques de distillation de la fleur d’oranger.

Ce Moussem a comme événement marquant «Taqtar Zhar» (distillation de la fleur d’oranger) qui représente le processus lié à la distillation de la fleur blanche pour célébrer le printemps au sein des familles de Marrakech.

Cette belle tradition citadine émane essentiellement des milieux féminins et remonte bien loin dans l’histoire de la cité... Entretenue par la maitresse de maison, celle-ci initie sa fille aux arcanes du cérémonial, après l’avoir hérité de la grand-mère.

Les femmes de Marrakech s’attellent à l’opération de distillation dans leurs domiciles ou dans les coopératives ou encore à l’initiative des associations patrimoniales ou des organismes culturels, notamment les musées ou autres établissements liés aux industries culturelles.

Le processus s’engage au moment de l’apparition de la fleur d’oranger sur les arbres. La floraison dure près de quatre semaines ou plus, et atteint sa vigueur avec l’avènement du printemps.

Sur proposition de l’Association Al-Muniya, qui organise chaque année la Zahria de Marrakech, dans le but d’assurer la pérennité à ce patrimoine et empêcher sa disparition, la cérémonie de distillation de la fleur d’oranger a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, depuis juillet 2022.

La Zahria de Marrakech est aussi inscrite auprès de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), en tant que patrimoine culturel du monde musulman.