Produits du terroir: l’ADA met les bouchées doubles

L’Agence pour le développement agricole (ADA) veut élargir la promotion en ligne des produits du terroir et enrichir les offres présentées, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 16 mai. Le quotidien indique que cette démarche s’aligne sur la nouvelle stratégie «Génération Green », axée essentiellement sur l’élément humain et la pérennisation du développement agricole. Cette stratégie entend mettre en place une nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement qui vont concerner l’introduction des nouvelles technologies et la digitalisation des services agricoles au profit des agriculteurs.

«Pour ce faire, l’ADA travaille sur le renforcement des plateformes en ligne et le développement ainsi que la promotion des sites e-shop. Elle s’attelle au référencement de 100 nouveaux groupements des produits du terroir au niveau de la e-vitrine et l’insertion des produits de 50 groupements dans l’espace e-shop», souligne Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que cet espace permettra ainsi à tous les clients de commander en ligne et de payer par carte bancaire ou contre livraison.

La même source précise aussi qu’il est question de la promotion via la plateforme www.terroirdumaroc.gov.ma, des produits du terroir issus des groupements producteurs, indiquant que les produits du terroir comptent plusieurs familles de produits ou de filières de produits.

«Le département de l’agriculture a réalisé 16 études régionales d’identification et de caractérisation des produits de terroir qui ont permis d’inventorier plus de 200 produits à fort potentiel: nous citerons à titre d’exemple l’argan, la rose, le safran, la figue de barbarie, le miel, les dattes, l’huile d’olive... », poursuit le quotidien.

Certains de ces produits bénéficient d’une reconnaissance officielle à travers la labellisation de leurs produits sous forme d’Appellation d’origine protégée (AOP) ou Indication géographique protégée (IGP).

Soulignons qu’internet a une place centrale dans la nouvelle démarche de l’ADA et que dans ce sens le nombre de sites promotionnels connaît une croissance exponentielle.