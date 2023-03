Tétouan: Women owned, un salon dédié aux produits du terroir 100% femmes, 100% chamalies

Lancé il y a environ un an, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), «Souk Chamali» vient répondre aux aspirations des bénéficiaires, contribuer à la valorisation et la commercialisation des produits du terroir et artisanaux, et offrir aux coopératives féminines des espaces d’exposition adaptés à leurs besoins.

Depuis son lancement, cette plateforme attire de plus en plus de visiteurs intéressés par les produits provenant de coopératives célèbres des villes de Tétouan et Chefchaouen.

Exposition spéciale pour le 8 mars

En plus de ces activités habituelles, ce marché unique dans la région du Nord accueillera, le 8 mars 2023 à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une exposition de produits de nutrition, de beauté et de prêt-à-porter.

Lire aussi : Coopératives féminines d’argan: encore du chemin à parcourir

Au cours de cet événement 100% féminin organisé par l’Association méditerranéenne des femmes entrepreneures, des rencontres spéciales seront organisées pour faire la lumière sur le rôle des femmes de la région du Nord en particulier, et des femmes marocaines en général, dans le développement social et culturel.

Il est à souligner que ce marché représente la première plateforme locale dédiée à la commercialisation des produits des coopératives. Érigée sur une superficie de 1.000 m2, cette plateforme économique a coûté 10 millions de dirhams financés par l’INDH de la province de Tétouan.