SIAM 2023: les coopératives agricoles, une caverne d’Ali Baba pour les amateurs de saveurs

Les stands des coopératives agricoles ont ravi les papilles et les yeux lors de la 15e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), du 2 au 7 mai à Meknès. Plantes aromatiques, épices artisanales, fruits et légumes séchés, miel, huile d’olive et d’argan... Autant de délices qui ont plongé les visiteurs dans un véritable paradis gustatif.

La diversité et la qualité exceptionnelle de ces produits ont fait de chaque stand une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de saveurs exquises. Les plantes aromatiques médicinales ont marqué leur public par leurs parfums envoûtants, offrant une expérience olfactive incomparable. Les mélanges d’épices ont égayé les palais avec leur combinaison harmonieuse de saveurs intenses.

Les fruits et légumes séchés, concentrés de goût et de texture, ont ravi les amateurs de collations saines et gourmandes. Le miel, doux nectar de la nature, a émerveillé les visiteurs par sa diversité de goûts et de couleurs. Quant à l’huile d’olive et l’huile d’argan, elles ont ajouté une note de raffinement aux stands, révélant la vaste richesse du terroir marocain.

L’affluence au rendez-vous

Les coopératives agricoles ont pris d’assaut le SIAM 2023 avec une multitude de produits alléchants. Approché par Le360, Jamal Skandri, président d’une coopérative, dit avoir attendu cet événement avec impatience, désireux de voir comment le secteur progresse.

L’affluence était, d’après lui, au rendez-vous, avec un flux important de visiteurs. Ses dires ont étés confirmés par Khalid Dahni, président d’une autre coopérative, et Najia Rachiki, représentante d’une coopérative, qui signalent que les prix sont à la portée de toutes les bourses.

Khalid Dahni, enthousiaste, souligne: «Nous avons été ravis de constater l’affluence massive au SIAM cette année. Les visiteurs étaient nombreux à se presser devant nos stands, attirés par la diversité et la qualité de nos produits. Nous avons veillé à ce que nos prix restent accessibles, car nous voulons que chacun puisse se faire plaisir en découvrant nos trésors gustatifs. C’est une véritable satisfaction de voir les visiteurs repartir avec le sourire, satisfaits de leurs achats et de leur expérience au Salon.»

Et Najia Rachiki de renchérir: «Les coopératives agricoles ont vraiment su se démarquer lors de cette édition du SIAM. Les visiteurs ont été séduits par la diversité des produits proposés. Nous avons veillé à ce que nos prix soient abordables, car nous croyons en l’importance de rendre nos produits accessibles à tous. Cela a contribué à attirer une affluence considérable vers nos stands, et nous sommes ravis d’avoir pu partager nos créations avec un large public.»

Rkia Tahir, représentante d’une coopérative agricole, a su captiver les visiteurs avec son produit phare: le couscous Khoumassi. Ce mélange de céréales unique en son genre, avec son goût, sa forme et son mode de préparation atypiques, a suscité l’admiration des amateurs de cuisine. Fière de représenter les traditions culinaires des provinces du Sud, l’exposante a partagé avec passion son expertise et son attachement aux saveurs authentiques qui font la spécificité de cette région.

De son côté, Zine Khalifa, présidente d’une coopérative agricole, a apporté sa contribution précieuse en partageant son expérience de longue date dans le domaine. Ayant participé à d’autres manifestations à l’étranger pour promouvoir les produits de sa coopérative, elle souligne l’importance de faire connaître les richesses agricoles marocaines à travers le monde. Son engagement et son dévouement pour la valorisation des produits locaux ont été salués par les visiteurs du SIAM.

Tout aussi passionnée, Habiba Igdouden, représentante d’une coopérative agricole, a fait découvrir aux visiteurs un éventail de délices, des amandes croquantes à l’huile d’argan vierge, en passant par l’huile d’amande et l’amlou.

Malgré une légère baisse du flux de visiteurs par rapport aux éditions précédentes, Habiba Igdouden a maintenu sa motivation pour partager les trésors de sa coopérative. Elle souligné que malgré les défis, les produits proposés sont toujours à la hauteur des attentes des consommateurs, et que l’engagement en faveur de la qualité reste une priorité absolue.