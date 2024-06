Nuit des Musées et des espaces culturels: flâneries et découvertes à Rabat

Organisée par la Fondation nationale des musées (FNM), la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Nuit des musées et des espaces culturels a drainé un nombreux public dans divers espaces de culture à Rabat, comme les galeries Expressions CDG, Benya Art, Espace Rivages, Galerie Banque populaire ou encore le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

«La fête des arts plastiques», comme l’ont surnommée des artistes et le public, a aussi été célébrée au Musée national de la photographie, au Musée de la parure des Oudayas ainsi qu’au Musée de Bank Al-Maghrib.

Pour accueillir ce public attiré par la découverte des créations artistiques nationales et internationales, ces espaces culturels ont ouvert leurs portes de 18 heures jusqu’à minuit. Une équipe dépêchée par Le360 s’est rendue à la galerie Benya Art, située au quartier de l’Agdal, non loin de la salle couverte Ibn Sina. La raison du choix de ce lieu est simple: c’est une galerie qui a adhéré à l’initiative la Nuit des musées et des espaces culturels depuis trois ans, en encourageant de jeunes talents et en exposant des créations peu connues du public.

Ainsi, cette galerie exposait les peintures de Mohamed Labied, neveu de feu l’artiste plasticien Miloud Labied, décédé en 2008. «J’avais de forts liens avec mon oncle. C’est lui qui m’a fait aimer la peinture», a-t-il déclaré.

Cet événement célébrant le début de l’été donne au public de tout âge et de tout horizon la possibilité de visiter plusieurs musées et espaces culturels répartis dans différentes villes du Maroc, dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira et Agadir.