L’artiste photographe ghanéen Derrick Ofosu Boateng expose à l’Atelier 21

L’évènement coïncide avec la 3ème édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, offrant ainsi aux collectionneurs l’opportunité de découvrir l’exposition de 18 heures à minuit le vendredi 21 juin.

Cette exposition fait suite à une résidence de l’artiste au Maroc, où il a rencontré de nombreux musiciens Gnaoua, que ce soit à Essaouira ou à Casablanca. Artiste florissant en Afrique de l’Ouest, Derrick Ofosu Boateng est célèbre pour son approche artistique novatrice, le Hueism, fondé sur la thérapie par la couleur et la poésie visuelle.

Prises avec un iPhone et retouchées numériquement, ses photographies aux couleurs éclatantes donnent lieu à des œuvres parmi les plus énergiques de cette nouvelle génération d’artistes du continent qui portent un regard fier et décomplexé sur l’Afrique.

Derrick Ofosu Boateng est considéré comme l’un des artistes photographes les plus prometteurs et créatifs du continent. En dépit de son jeune âge, 26 ans, il a déjà réussi à imprimer une façon d’appréhender le monde où l’humour et la féerie semblent être les maîtres-mots. Derrick Ofosu Boateng vit et travaille à Accra, au Ghana.

Le vernissage est prévu vendredi 21 juin à partir de 18 heures.