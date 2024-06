La Nuit des musées et des espaces culturels: voici où se rendre pour cette 3ème édition

Best of de la 2ème édition de la Nuit des musées, le 22 juin 2023 à Casablanca.

Organisée par la Fondation nationale des musées (FNM), la Fondation jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la troisième Nuit des musées et des espaces culturels est prévue pour ce vendredi 21 juin 2024.

Dans une ambiance estivale coïncidant avec l’arrivée de la saison, 75 musées, galeries et espaces culturels ouvriront leurs portes gratuitement à un public de tout âge et de tout horizon, de 18 heures à minuit.

La nuit des musées et des espaces culturels sera l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, les collections permanentes et les expositions temporaires des musées et galeries de différentes villes du Royaume dont Asilah, Agadir, Azilal, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Safi, Tanger et Tétouan.

Au total, 75 musées et galeries accueilleront l'évènement La nuit des musées et des espaces culturels dans 13 villes du Royaume. (Y.El Harrak/Le360)

Dans chacune de ces villes, les amoureux de l’art pourront se rendre à chacun des points suivants pour prendre part à l’évènement. Les villes les plus représentées avec le plus grand nombre d’espaces culturels sont sans surprise Marrakech, Casablanca et la capitale, Rabat:

Marrakech Casablanca Rabat BCK Art Gallery Atelier 21 Espace Expressions CDG Galerie 127 Institut Francais de Casablanca Benya Art Comptoir des Mines Galerie Musée du Judaïsme Marocain Espace Rivages Maison Denise Masson Villa des Arts de Casablanca Galerie Banque Populaire Loft Art gallery de Marrakech Myriem Himmich Gallery Abla Ababou Galerie Galerie Noir sur Blanc GVCC Musée National de la Photographie Fondation Farid Belkahia Loft Art Gallery de Casablanca Institut Cervantes Jardin Majorelle Eden Art Gallery Galerie Marsam Musée Pierre Bergé des Arts Berbères African Arty Musée de Maroc Telecom Musée Yves Saint Laurent Marrakech Galerie 38 Musée de Bank Al Maghrib Jamaâ El Fna, musée du patrimoine immatériel Fondation TGCC, espace d’art Artorium Musée Mohammed VI d’art moderne et comtemporain Musée du parfum Galerie d’Art Marsam Musée de l’histoire et des civilisations Musée de la musique ThinkArt Oudayas, Musée National de la Parure Maison de la photographie Galerie Shart Musée Barid Al Maghrib Hassan Hajjaj (JAJJAH) Musée de la fondation Abderhman Slaoui Galerie Mohamed El Fassi Musée des confluences, Dar El Bacha Espace d’art Actua de la Fondation Attijariwafa bank Villa des Arts de Rabat Palais Bahia La Fondation Art Montresso*

Tanger et Tétouan participent en force à cette nuit des arts:

Tanger Tétouan Musée la Kasbah des Cultures méditerranéennes Galerie Mohamed Serghini Dar Niaba, musée des artistes voyageurs Musée Archéologique Galerie d’Art Contemporain Mohamed Drissi Musée Bab el Oqla Galerie Dar d’Art Institut Cervantes Galerie Delacroix Centre d’Art moderne Fondation pour la Photographie Galerie Meki Megara Galerie Kent Villa Harris, Musée de Tanger

La capitale culturelle et religieuse Fès propose 4 espaces à visiter:

– Galerie Mohamed Kacimi

– Musée Nejjarine des Arts et Métiers du bois

– Galerie de l’Institut Français de Fès

Les villes restantes proposent un musée ou espace culturel, et en voici la liste:

Asilah Galerie Applanos Oujda Galerie d’Art Meknès Dar Jamaï, Musée National de la Musique Safi Musée National de la céramique Essaouira Galerie Côté Oriental Azilal Musée d’Azilal Agadir Agadir Musée d’Art

Cet évènement spécial s’annonce comme un moyen pour connecter les amateurs d’art dans les quatre coins du Maroc, une occasion aussi de découvrir les musées et espaces culturels du pays dans une ambiance nocturne, pour accueillir la première soirée de l’été.