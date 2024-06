Le Musée d’art contemporain africain MACAAL rouvre ses portes

Après un an de travaux de rénovation, le Musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL) rouvre ses portes en septembre 2024. Tous les espaces ont été repensés de manière à offrir un écrin sur mesure à la Collection permanente du musée. Le groupe Alliances Développement Immobilier, auquel la fondation est adossée, a mis à profit ses équipes et son expertise afin de remettre à niveau tous les équipements du bâtiment. «Othman Lazraq, directeur du musée et de l’agence d’architecture Lazraq Studio, a dirigé ce projet en ayant pour ambition de faire du MACAAL un musée aligné aux standards internationaux», déclare une source du musée pour Le360.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Morad Montazami et Madeleine de Colnet, cofondateurs de Zamân Books and Curating.

En étroite collaboration avec le duo de commissaires, Franck Houndégla, docteur en architecture, scénographe et designer, a apporté sa pierre à l’édifice en signant la scénographie du parcours permanent du MACAAL. Parmi ses récentes réalisations, Franck Houndégla a fait partie de l’équipe curatoriale et a été le scénographe du pavillon du Bénin pour la 60ème édition de la Biennale de Venise (2024).

Ce qui va changer

Les différents espaces du musée ont été repensés de manière à optimiser le maximum de surface en faveur des salles d’exposition. Des efforts colossaux ont été fournis par les équipes et nos partenaires pour valoriser les volumes et pour offrir au spectateur une réelle expérience visuelle et sensorielle. Les salles d’exposition sont également équipées d’un dispositif technique et audiovisuel de pointe qui permettra le déploiement d’un contenu pédagogique et scientifique conçu par des experts en art contemporain africain. L’accrochage du parcours permanent sera également amené à évoluer afin d’offrir le meilleur reflet de la collection du musée.

Au sein de ce parcours permanent, trois espaces garderont une vocation temporaire: deux d’entre eux sont réservés à des commandes in situ, dont la rotation sera annuelle, le troisième espace nommé «Artist Room», se destine à des expositions ponctuelles dont la durée variera de trois à six mois. La programmation de cet espace est figée pour les deux prochaines années et sera annoncée prochainement.