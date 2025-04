Falsification de visas: un haut responsable d’Al Adl Wal Ihsane interpellé à Oujda

Un dirigeant d’Al Adl Wal Ihsane a été arrêté dans le cadre d’une enquête visant une organisation criminelle spécialisée dans la falsification de documents administratifs, utilisés pour monter de faux dossiers de demande de visa à destination de pays étrangers et faciliter l’immigration illégale. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie d’éléments compromettants, dont un passeport appartenant à un tiers, des carnets de chèques au nom d’autres individus, un téléphone portable, ainsi que des sommes importantes en dirhams et en devises étrangères.

Cette opération s’inscrit dans une vaste enquête initiée par la sûreté de la wilaya d’Oujda, qui a conduit, mardi 15 avril dernier, à l’arrestation de cinq suspects, âgés de 34 à 67 ans, dont deux récidivistes. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces individus seraient liés à un réseau structuré s’activant dans la contrefaçon de documents officiels. Il s’agit notamment de la falsification de certificats et de contrats en vue d’obtenir frauduleusement des visas pour l’Europe. Ces faux papiers serviraient ensuite à organiser des filières de migration clandestine.

Quatre des suspects ont été appréhendés à Oujda, tandis que le cinquième a été interpellé à Ahfir, en coordination avec les forces de police locales. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur des documents falsifiés, des cachets contrefaits, une imprimante et du matériel informatique suspecté d’avoir été utilisé pour ces activités illicites.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis qu’une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent a été ouverte pour déterminer d’éventuelles ramifications de ce réseau et identifier d’autres complices.

«Cette affaire n’est malheureusement pas un cas isolé concernant ce mouvement islamiste radical», affirme Al Ahdath Al Maghribia. Déjà en 2022, deux membres d’«Al Adl Wal Ihsane» avaient été arrêtés dans la même ville pour leur implication présumée dans des falsifications de documents administratifs et bancaires, destinés à faciliter l’obtention de visas et servant, in fine, des réseaux d’immigration illégale